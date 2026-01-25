Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
domenica 25 gennaio 2026
Corriere dello Sport.it
Filippo Magnini e la cruda verità sull'amore con Federica Pellegrini: il retroscena mai svelato, c'entra la vicenda doping

Nel salotto di Verissimo, condotto da Silvia Toffanin, il marito di Giorgia Palmas ed ex nuotatore torna a parlare della storia avuta con la campionessa del nuoto
2 min
TagsFederica PellegriniFilippo Magnini

Filippo Magnini fa chiarezza e torna sulla sua relazione avuta con Federica Pellegrini, spiegando "perché non è stata una bella storia", come ammesso da lui stesso durante la puntata di Belve. Per la nuotatrice, invece, il loro fidanzamento non è stato un capitolo buio, anzi: a Verissimo ha sottolineato che, nonostante gli alti e i bassi e nonostante non sia finita bene, quella storia per lei rimarrà sempre importante. Diverse vedute, dunque, alle quali Magnini ha aggiunto altri dettagli nel salotto di Silvia Toffanin.

Magnini e la storia con Federica Pellegrini

"Quando sono stato accusato di doping - ha cominciato Magnini - le persone importanti della mia vita avevano preso una posizione, perché sapevano quale era la verità, sapevano com'erano andate le cose, sapevano che persona ero io". Il riferimento dell'ex nuotatore è alla squalifica per doping confermata in appello nel 2018, salvo poi essere revocata dopo il ricorso del 2020 scagionando da ogni colpa Magnini. "Lei (Federica Pellegrini, ndr) invece non ha detto niente pur sapendo che io ero innocente, anche perché vivevamo insieme, e secondo me una persona che nella mia vita è importante avrebbe detto qualcosa. Quindi io in quel senso dico che una persona che ha preferito il silenzio, e quel silenzio non era positivo ma era accusatorio nei miei confronti, non può essere tra le persone importanti", ha concluso Magnini davanti allo sguardo della moglie Giorgia Palmas, che annuiva seduta accanto a lui.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

