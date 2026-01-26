Corriere dello Sport.it
lunedì 26 gennaio 2026
Come sta Michael Schumacher, arriva un'importante novità sulle sue condizioni: "Non è a letto e guarda la F1"

Dai tabloid britannici filtrano alcuni dettagli sulla salute dell'ex campione di Formula 1
2 min
Schumacher

Da quando Michael Schumacher è rimasto coinvolto in un terribile incidente sugli sci nel 2013 a Méribel, sulle Alpi francesi, del campione di Formula 1 non si è saputo più nulla. Accudito da un team di professionisti e protetto dalla moglie Corinne e dalla sua famiglia, sulle condizioni di Michale c'è sempre stato grande riserbo. A distanza però di tredici anni emergono clamorosi retroscena che riguardano proprio l'ex pilota Ferrari e la sua salute.

"Schumacher in sedia a rotelle"

Stando a quanto scrive il tabloid britannico Daily Mail, Schumacher sarebbe ora in grado di sedersi e non sarebbe più costretto a letto dopo anni di fisioterapia. Questo gli permetterebbe di essere spostato in sedia a rotelle all'interno della sua proprietà, sia quella in Svizzera sia quella a Maiorca, e di guardare le gare di Formula 1. Sebbene non possa camminare, dunque, le notizie che arriverebbero sarebbero positive e testimonierebbero un leggero miglioramento.

"Schumacher non capisce tutto e non può parlare"

Sempre il Daily Mail scrive che, sebbene Schumacher non soffra della sindrome cosiddetta "locked-in", ovvero una condizione tale per cui chi ne soffre sa cosa succede intorno a lui ma può solo reagire sbattendo le palpebre, "non si può essere certi che capisca tutto perché non può dirlo a nessuno. La sensazione è che capisca alcune delle cose che accadono intorno a lui, ma probabilmente non tutte". La famiglia rimane nella casa da quasi 60 milioni di euro a Gland, in Svizzera, sulle rive del Lago di Ginevra, ma vive anche in una villa da circa 35 milioni a Las Brisas, nel sud-ovest dell'isola spagnola di Maiorca, che Corinna ha acquistato dal presidente del Real Madrid Florentino Perez nel 2017.

Tutte le news di Attualità

