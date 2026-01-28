Scardina sulla sedia a rotelle, il video della rinascita emoziona tutti
King Toretto torna a farsi sentire. E lo fa come sa combattere: a viso aperto. Daniele Scardina rompe il silenzio con un video pubblicato sui social che colpisce dritto allo stomaco, ma allo stesso tempo accarezza l’anima. Dopo l’emorragia cerebrale che lo ha travolto nel febbraio 2023, il pugile non cerca compassione. Racconta, piuttosto, la sua battaglia più dura: quella per rinascere.
Daniele Scardina e il video che commuove il web
Nel video, lo sguardo di Scardina tradisce tutto il peso dei mesi passati tra sale operatorie, terapia intensiva e riabilitazione. “Ho urlato dentro di me a Dio, gli ho chiesto perché proprio a me”, confessa il pugile. La craniotomia e il coma hanno imposto un percorso di rinascita che non si misura ai punti: imparare di nuovo a respirare, parlare, camminare. Un percorso solitario, fatto di notti in hotel e lacrime silenziose, dove però Scardina ha trovato una forza nuova, imparando a fidarsi del presente senza dover capire tutto. Le cicatrici, visibili e orgogliose, non sono simboli di una carriera interrotta, ma di sopravvivenza e resilienza. “Io non sono ciò che mi è successo, io sono ciò che Dio ha deciso di fare con quello che mi è successo”, dice con fermezza. Il pugilato diventa metafora dell'esistenza: la vita può metterti al tappeto, ma il conteggio non è ancora arrivato a dieci.
Un nuovo inizio per King Toretto
Il video si chiude con una promessa che suona come un gancio: “Questo è solo l’inizio, ve lo dimostrerò”. Il web reagisce con un coro unanime di incoraggiamento. La vittoria più grande di Scardina è già arrivata: essere qui, raccontarlo e condividere la sua rinascita.