FISPES e ATAC insieme per la mostra fotografica “Storie di unicità dell’Atletica paralimpica”

ROMA - La Federazione Italiana Sport Paralimpici e Sperimentali ( FISPES ) e ATAC Azienda per la mobilità di Roma Capitale hanno avviato una proficua sinergia che porterà, dal 27 gennaio al 10 febbraio 2026, ad avere le immagini più rappresentative e iconiche dell’atletica paralimpica italiana sulle nuove pensiline digitali presenti sul territorio di Roma Capitale . Le pensiline, circa 600, esporranno sullo schermo led principale le foto scattate in occasione delle competizioni più importanti alle quali gli atleti FISPES hanno partecipato fra il 2023 e il 2025. Un’iniziativa di grandissima utilità sociale e inclusiva che consentirà di far conoscere lo sport paralimpico, in particolare l’atletica leggera, a centinaia di migliaia di persone che ogni giorno usufruiscono del trasporto pubblico nel Comune di Roma.

Un'esperienza immersiva

A coronare l’evento, patrocinato da Roma Capitale, si è svolta la presentazione alla stampa nella giornata odierna di sabato 31 gennaio 2025, alle ore 10.30, presso la fermata della metro A di “Spagna”, in vicolo del bottino. Per Roma Capitale sono intervenuti l’assessore alla mobilità Eugenio Patanè e l’assessore allo sport, grandi eventi, turismo e moda Alessandro Onorato. Per la FISPES presenti il Presidente Mariano Salvatore e una rappresentativa di atleti. Per Atac il direttore della comunicazione Gian Luca Spitella, intervenuto nei saluti, e la direttrice marketing e commerciale Anita Valentini. Per tutta la giornata odierna, l’atrio della stazione Metro Spagna sarà completamente brandizzata con immagini e contenuti del progetto “Storie di unicità dell’Atletica Paralimpica”, con la collaborazione di IGPDecaux, che ha messo a disposizione in esclusiva tutti gli spazi dell’atrio della stazione. La domination visiva interesserà l’intero atrio di Vicolo del Bottino, dove le immagini e i contenuti della mostra saranno trasmessi in loop su tutti gli impianti digitali presenti: 4 maxi LED e 6 schermi LCD creando un’esperienza immersiva e di forte impatto per i viaggiatori.