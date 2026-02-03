Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
martedì 3 febbraio 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Claudio Lippi malato, come sta: "Sono vivo e non sono in terapia intensiva"

Claudio Lippi malato, come sta: "Sono vivo e non sono in terapia intensiva"

Claudio Lippi rompe il silenzio dopo le ultime indiscrezioni: "Sono vivo, non sono in terapia intensiva". E debutta su Instagram
2 min
TagsClaudio Lippi

Claudio Lippi è sbarcato su Instagram, dove ha fatto chiarezza sulle sue condizioni di salute. Nei giorni scorsi si è parlato del conduttore in fin di vita. "Sono vivo e non sono in terapia intensiva", ha detto in un primo messaggio condiviso sulla nota piattaforma. Un chiarimento secco, accompagnato da una spiegazione sul perché abbia scelto di approdare sui social. "L’ho fatto soprattutto per il supporto e l’insistenza di mia figlia Federica", ha raccontato con ironia, "altrimenti rischio delle pene corporali".

Claudio Lippi non è in fin di vita

Claudio Lippi ha chiarito che il suo account social è l’inizio di un percorso di racconto personale: "Ho una lunga storia da raccontarvi. Se iniziamo oggi, non so se finiamo a Ferragosto". Dopo anni di assenza dalla scena pubblica, il conduttore rivendica il desiderio di riallacciare il rapporto con ciò che considera da sempre il centro della sua vita professionale: il pubblico. Instagram, nelle sue intenzioni, diventa così uno spazio di dialogo diretto, un luogo per "farmi conoscere per quello che sono".

Claudio Lippi non vuole andare in pensione

Claudio Lippi ha inoltre ribadito di non avere alcuna intenzione di andare in pensione. "Sono tempi in cui si inventano le cose anziché dire la verità. Dire la verità per me è essenziale", ha chiarito l'81enne. E ha aggiunto: "Ho un solo credo: il rispetto e la dignità. Non voglio fare la vittima. Voglio solo dirvi: ci sono, se volete scambiare idee, se avete domande, se avete curiosità sulla televisione che frequento da sessant’anni. Qualcuno dirà che potrei andare in pensione. No, in pensione no".

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Attualità

Da non perdere

Claudio Lippi e IlaryClaudio Lippi contro i gay

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS