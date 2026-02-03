Claudio Lippi malato, come sta: "Sono vivo e non sono in terapia intensiva"

Claudio Lippi è sbarcato su Instagram, dove ha fatto chiarezza sulle sue condizioni di salute. Nei giorni scorsi si è parlato del conduttore in fin di vita. "Sono vivo e non sono in terapia intensiva" , ha detto in un primo messaggio condiviso sulla nota piattaforma. Un chiarimento secco, accompagnato da una spiegazione sul perché abbia scelto di approdare sui social. "L’ho fatto soprattutto per il supporto e l’insistenza di mia figlia Federica", ha raccontato con ironia, "altrimenti rischio delle pene corporali".

Claudio Lippi non è in fin di vita

Claudio Lippi ha chiarito che il suo account social è l’inizio di un percorso di racconto personale: "Ho una lunga storia da raccontarvi. Se iniziamo oggi, non so se finiamo a Ferragosto". Dopo anni di assenza dalla scena pubblica, il conduttore rivendica il desiderio di riallacciare il rapporto con ciò che considera da sempre il centro della sua vita professionale: il pubblico. Instagram, nelle sue intenzioni, diventa così uno spazio di dialogo diretto, un luogo per "farmi conoscere per quello che sono".

Claudio Lippi non vuole andare in pensione

Claudio Lippi ha inoltre ribadito di non avere alcuna intenzione di andare in pensione. "Sono tempi in cui si inventano le cose anziché dire la verità. Dire la verità per me è essenziale", ha chiarito l'81enne. E ha aggiunto: "Ho un solo credo: il rispetto e la dignità. Non voglio fare la vittima. Voglio solo dirvi: ci sono, se volete scambiare idee, se avete domande, se avete curiosità sulla televisione che frequento da sessant’anni. Qualcuno dirà che potrei andare in pensione. No, in pensione no".