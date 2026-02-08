Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
domenica 8 febbraio 2026
Corriere dello Sport.it
Imbrattata con vernice rossa la 'Casa dello Sport' a Milano: in corso i lavori di ripristino

Sei gli operai impegnati dopo l'azione rivendicata dai 'Guerrieri V_V', attivisti eredi dei 'No Vax': tutti i dettagli
1 min
MILANO - Lavori senza sosta a Milano per la pulizia e il ripristino della 'Casa dello Sport' di via Piranesi, che nella notte tra venerdì 6 e sabato 7 febbraio è stata imbrattata con vernice rossa.

'Casa dello Sport' imbrattata a Milano: lavori di ripristino in corso

Sei gli operai impegnati da ieri per il ripristino della struttura, di proprietà di Sport e Salute e sede del Comitato regionale del Coni e di diverse Federazioni sportive nazionali (oltre che della stessa Sport e Salute). Ad essere imbrattate con vernice rossa e la sigla dei 'Guerrieri V_V', attivisti eredi dei 'No Vax' che sono contro tutto, dai pagamenti digitali al 5G, sono state le pareti esterne e il loghi del Comitato Olimpico. Sul posto sono intervenute per i rilievi le forze dell'ordine, al lavoro per identificare i responsabili.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

