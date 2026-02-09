È morta Patrizia De Blanck, la contessa che conquistò la tv

Patrizia De Blanck è morta a Roma all’età di 85 anni. A darne l’annuncio è stata la figlia Giada con un lungo e toccante messaggio pubblicato su Instagram, accompagnato da una fotografia che le ritrae insieme. "Con immenso dolore annuncio la scomparsa di mia mamma, la contessa Patrizia De Blanck", ha scritto. "È stata una figura iconica, che ha segnato un’epoca di eleganza, romanticismo e autenticità. Con lei si chiude un capitolo insostituibile della mia vita e di un’intera epoca".

Come è morta Patrizia De Blanck

Nel suo messaggio, Giada De Blanck ha descritto un legame profondo e totalizzante. "Per me la mia mamma era tutto: la mia migliore amica, il mio punto di riferimento, la mia vita". Ha raccontato di averle dedicato ogni energia, affrontando nel silenzio e nella riservatezza un lungo e doloroso percorso segnato dalla malattia. "Speravo che anche questa volta, da guerriere quali siamo sempre state, avremmo vinto", ha scritto. "Con lei se n’è andata una parte di me". Non è chiaro ma pare che le cause della morte di Patrizia De Blanck siano riconducibili ad una malattia con la quale ha combattuto nell'ultimo periodo. Con la sua scomparsa si chiude una pagina di mondanità italiana che ha saputo mescolare nobiltà, televisione e un’indiscutibile autenticità. Una figura divisiva, amata e discussa, che ha attraversato decenni di costume restando sempre fedele a se stessa.

Chi era Patrizia De Blanck, la vita della contessa

Nata in una delle famiglie più note della nobiltà veneziana, Patrizia De Blanck era figlia di Lloyd Dario, ultima discendente della stirpe un tempo proprietaria di Palazzo Ca’ Dario, e dell’ambasciatore di Cuba Guillermo De Blanck y Menocal. Un’origine aristocratica che non le impedì, anzi forse la spinse, a diventare negli anni un personaggio popolare e trasversale, capace di attraversare mondi diversi: dalla mondanità internazionale ai salotti televisivi. Giovanissima aveva iniziato la carriera sul piccolo schermo come valletta e soubrette a Il Musichiere, il celebre programma condotto da Mario Riva. Da lì una lunga serie di apparizioni televisive che ne hanno consolidato l’immagine di donna fuori dagli schemi, ironica e diretta. Tra le più note, la partecipazione a Chiambretti c’è nel 2002, a L’Isola dei famosi nel 2008 e, più recentemente, al Grande Fratello Vip nel 2020, dove il suo carattere schietto e imprevedibile conquistò una nuova generazione di spettatori. Sposata due volte, Patrizia De Blanck non ha mai nascosto di aver vissuto la propria vita sentimentale con intensità e libertà. In televisione si definiva "un Casanova in gonnella", ma raccontava anche il grande dolore per la perdita di Giuseppe Drommi, padre di Giada, morto per un tumore. "Mi è morto tra le braccia", ha ricordato una volta. Negli ultimi anni ha parlato apertamente anche del rapporto con la figlia e della paura di lasciarla sola: "Non penso alla mia morte, ma al dolore che proverà lei quando non ci sarò".