martedì 10 febbraio 2026
Tra concerti, artisti di strada, talk, artigianato e vintage, l’Hippie Market celebra San Valentino e il Carnevale

Roma si prepara ad accogliere la nuova edizione dell’Hippie Market, in programma il 14 e 15 febbraio dalle 11.30 alle 20, in una location spettacolare immersa nello scenario degli Acquedotti Romani - 692 Secret Garden — Via Tuscolana 692
Un weekend che unisce due momenti simbolici dell’anno: l’atmosfera emotiva di San Valentino e l’energia festosa del weekend conclusivo del Carnevale. Un’edizione ancora più unica, capace di trasformare il market in un’esperienza trasversale, viva e immersiva, pensata per coinvolgere coppie, amici, famiglie e bambini Durante il weekend sarà presente una selezione di artigianato, gioielli, abiti, borse, recycle up, candele, illustrazioni contemporanee, poster e vintage ricercato, con espositori provenienti da diverse realtà creative. Ogni stand racconta una storia fatta di ricerca, manualità e identità stilistica, tra pezzi unici, piccole produzioni indipendenti

I CONCERTI

La musica sarà uno degli elementi centrali del weekend creando un’atmosfera coinvolgente ed internazionale. Sabato — dalle 15:30 alle 19:30

CLANDESTINOS

Un viaggio nel sound latin-folk ispirato a grandi nomi come Gipsy Kings, Los Manolos, Peret, Manu Chao e alle atmosfere del Buena Vista Social Club. Domenica — dalle 16:00

LA PERROS MOJADOS - Orquesta Cumbiera Live

Un’orchestra cumbiera esplosiva composta da musicisti provenienti da tutto il mondo: quattordici elementi in una vera “manada callejera”. Percussioni, corde, fiati e voci si fondono in uno spettacolo di energia pura, una miscela esplosiva di cumbia, ska, reggae e patchanka.

TALK & EXPERIENCE

Sabato 14 febbraio — ore 12:00 Marco Zompanti porta sul palco il progetto “Parlarsi per Vivere Meglio”, un percorso dedicato alla forza della parola come antidoto al silenzio e al disagio giovanile. Un talk intenso che attraversa i libri Senza Paura e Parlarsi per Vivere Meglio, invitando a parlare, a chiedere aiuto e a non restare soli. Perché parlare può cambiare, e a volte salvare, una vita. L’ illustratrice Giulia Belcastro realizzerà ritratti dal vivo per coppie e non, a un prezzo accessibile, trasformando il momento in un ricordo unico e personale. Face Paint Corner dove adulti e bambini potranno sperimentare trucco creativo e make-up carnevalesco, tra colori, glitter e dettagli luminosi, trasformando il momento del trucco in una vera esperienza espressiva.

SPETTACOLI & INTRATTENIMENTO

Durante entrambe le giornate saranno presenti artisti di strada, giocolieri e acrobati, capaci di trasformare l’evento in un vero spettacolo diffuso. Lo shopping sarà anche accompagnato dalle improvvisazioni sonore del polistrumentalista Alessandro Scintu: fiati, percussioni arabe e africane, hang drum e didjeridoo si uniranno in una fusione magnetica ed evocativa.

AREA KIDS & LABORATORI

Laboratori artistici ed esperienziali dedicati ai bambini, tra creatività, manualità e gioco, con educatori presenti. Tra le attività: laboratorio di burattini in lana laboratorio creativo di mosaico trucca bimbi per bambini e adulti angolo zen dedicato al gioco condiviso tra genitori e figli I bambini potranno creare manufatti personali da portare a casa.

