Kid Yugi annuncia le date del tour italiano: quando sarà aperta la vendita dei biglietti

Il tour, prodotto da Vivo Concerti, partirà domenica 27 settembre 2026 dalla data zero al Palaflorio di Bari, per poi proseguire mercoledì 30 settembre alla Fiera di Padova, martedì 6 ottobre al Palazzo dello Sport di Roma, giovedì 8 ottobre all’Unipol Forum di Milano, martedì 13 ottobre al Palapartenope di Napoli, per poi concludersi giovedì 15 ottobre al Mandela Forum di Firenze.

Da quando saranno in vendita i biglietti e dove comprarli

I biglietti saranno disponibili su www.vivovoncerti.com a partire da giovedì 12 febbraio 2026 alle ore 14:00 e in tutti i punti vendita autorizzati da martedì 17 febbraio alle ore 11:00. L’organizzatore declina ogni responsabilità in caso di acquisto di biglietti fuori dai circuiti di biglietteria autorizzati non presenti nei nostri comunicati ufficiali.

Kid Yugi porterà finalmente live sul palco tutte le sue più grandi hit e i nuovi brani contenuti nel nuovo album “Anche gli eroi muoiono", disponibile dal 30 gennaio 2026 e certificato direttamente disco di platino nella settimana di debutto. Con oltre 67mila copie vendute in soli sette giorni, l’artista ha battuto e conquistato il record di album più venduto di sempre nella settimana di debutto nell’epoca dello streaming, conquistando la numero 1 della classifica FIMI/NIQ sia per gli album sia per CD, vinili e musicassette più venduti, con tutte le tracce in Top20 della classifica dei singoli più venduti.

Chi è Kid Yugi

“Anche gli eroi muoiono" approfondisce i temi centrali della scrittura di Kid Yugi: il confine sottile tra bene e male, l’analisi della società contemporanea, la perdita dei valori assoluti e il concetto di eroe nell’epoca moderna. Il progetto nasce da una riflessione profonda sulla figura dell’idolo e sul valore attribuito alle persone oggi, spesso misurato in termini di successo e denaro. L’artista, attualmente tra i più ascoltati in assoluto in Italia, apre in modo strabiliante il 2026, reduce dal successo straordinario di “I nomi del Diavolo”, album certificato cinque volte disco di platino, che ha debuttato alla #1 della classifica FIMI/NIQ ed è presente tra gli album più venduti da oltre 98 settimane. Con 21 dischi di platino, 16 dischi d’oro, più di 2,5 miliardi di stream complessivi e milioni di ascoltatori mensili su Spotify, Kid Yugi si conferma una delle figure centrali del rap italiano contemporaneo.

Anche gli eroi muoiono tour, il calendario delle date

Domenica 27 settembre 2026 | Bari @Palaflorio - data zero

Mercoledì 30 settembre 2026 | Padova @ Fiera

Martedì 6 ottobre 2026 | Roma @Palazzo dello Sport

Giovedì 8 ottobre 2026 | Milano @Unipol Forum

Martedì 13 ottobre 2026 | Napoli @Palapartenope

Giovedì 15 ottobre 2026 | Firenze @Mandela Forum