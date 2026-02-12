Roma Caput Sport e Impiantistica, al via la IV edizione: 7mila atleti per il Bambino Gesù

Settemila atleti, decine di enti coinvolti e un unico traguardo: la solidarietà. Parte da qui la IV edizione di Roma Caput Sport e Impiantistica, il contenitore ideato da GESIS Italia e sostenuto da OPES, presentato in Campidoglio. Da maggio prenderà forma una rete di eventi distribuiti in 35 impianti tra Lazio e resto d’Italia, con oltre 100 operatori sportivi e quasi 80 organismi tra federazioni, enti e associazioni. Una mobilitazione che va oltre l’agonismo e mette al centro il valore sociale dello sport. Il ricavato delle iniziative sarà destinato alla Fondazione Bambino Gesù per l’accoglienza delle famiglie dei piccoli pazienti fuori sede e per la ristrutturazione della ludoteca del polo di Palidoro. «Grazie alle sinergie, in particolare con OPES, abbiamo raggiunto l’obiettivo di riportare Roma al centro dello sport nazionale», ha dichiarato il presidente di GESIS Italia, Daniele Laureti. Nel corso dell’evento è stato nominato testimonial Cristian Ledesma, tecnico dell’Under 17 della S.S. Lazio, che ha ricevuto il Premio Educazione allo Sport per l’impegno verso la crescita delle nuove generazioni.Tra le novità anche il Golf & Wine, circuito che toccherà 25 circoli italiani con l’obiettivo valorizzare il territorio per l eccellenze enogastronomiche che per rendere tale disciplina sempre più accessibile e momento di aggregazione.

