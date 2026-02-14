Svelate le città più colpite dal riscaldamento globale: "Sarà un inferno"

Il riscaldamento globale non è più una proiezione lontana, ma una traiettoria già tracciata. E, secondo gli scienziati, il punto più critico potrebbe non essere così distante nel tempo. Oggi l’aumento medio delle temperature globali oscilla tra +1,4 e +1,5 gradi centigradi rispetto ai livelli preindustriali. Ma se la soglia dei +2 °C dovesse essere superata — uno scenario ritenuto possibile entro i prossimi 25 anni — alcune città del pianeta si troverebbero in prima linea. A lanciare l’allarme è un gruppo di ricercatori della Università dell'East Anglia, che ha analizzato non soltanto i dati climatici, ma anche fattori geografici come altitudine, posizione, grado di umidità e caratteristiche territoriali. Lo studio ha preso in esame 104 aree metropolitane di medie e grandi dimensioni in tutto il mondo, per un campione complessivo di circa mezzo milione di persone.

Le città più esposte al riscaldamento globale

L’analisi individua alcune realtà urbane destinate a subire un impatto più severo rispetto alla media globale. Tra queste figurano due grandi centri cinesi, Fuyang (8,2 milioni di abitanti) e Shangqiu (7,8 milioni), oltre a Kirkuk, nel cuore del Medio Oriente, e Assiut, lungo il Nilo. Nel Nord Africa compare Marrakech, la più vicina geograficamente all’Europa occidentale, a circa 700 chilometri dalla Spagna. Negli Stati Uniti, invece, le città più vulnerabili individuate dallo studio sono Fayetteville, Birmingham (città omonima di quella del Regno Unito), Wichita e Greenville.

Fino a +3 gradi in alcune aree del mondo

Se l’aumento medio globale dovesse stabilizzarsi oltre i +2 °C, alcune di queste città potrebbero toccare incrementi locali fino a +3 °C. Una soglia che comporterebbe ondate di calore più intense e prolungate, stress idrico, impatti sulla salute pubblica e sulle infrastrutture urbane. Ciò non significa che il resto del mondo sarebbe risparmiato. Il cambiamento climatico è un fenomeno sistemico, con ripercussioni diffuse. Tuttavia, secondo lo studio, queste aree metropolitane rischiano di sperimentare le condizioni più estreme, diventando veri e propri laboratori — involontari — del clima che verrà. Il conto alla rovescia, avvertono gli esperti, è già iniziato.