Federico Frusciante è morto a 52 anni, addio allo youtuber e critico cinematografico

È morto a 52 anni Federico Frusciante , voce autorevole e fuori dagli schemi della critica cinematografica online. L’annuncio è arrivato nel pomeriggio di domenica 15 febbraio 2026 attraverso i suoi profili social ufficiali: "È con enorme dolore e immenso dispiacere che comunichiamo la scomparsa prematura di Federico, occorsa nella giornata odierna". Una notizia che in poche ore ha attraversato la rete, lo spazio che più di ogni altro aveva contribuito a trasformarlo in un punto di riferimento per migliaia di appassionati.

Addio a Federico Frusciante, il critico che parlava al web

Tra YouTube e i social, Frusciante aveva costruito negli anni una comunità fedele grazie a recensioni cinematografiche e musicali dal tono diretto, riconoscibile, mai accademico. Le sue analisi riuscivano a coinvolgere il pubblico spaziando con naturalezza dalle grandi uscite alle nicchie del cinema indipendente, riportando l’attenzione su opere spesso lontane dai circuiti principali. Il web aveva amplificato una capacità che lo accompagnava da sempre: accendere curiosità e interesse per film considerati minori, restituendo loro centralità attraverso uno sguardo appassionato e competente. Una passione per la settima arte coltivata ben prima dell’approdo sulle piattaforme digitali e poi condivisa quotidianamente con il suo pubblico.

Il cordoglio della rete e l’ultimo saluto a Livorno

A testimoniare lo spessore umano e professionale di Frusciante è la quantità di messaggi di cordoglio apparsi in queste ore: ringraziamenti, ricordi, attestati di stima da parte di chi lo aveva seguito per anni, riconoscendone l’autenticità e la forza divulgativa. Per chi vorrà rendergli omaggio, la salma sarà esposta alla camera mortuaria del Cimitero dei Lupi di Livorno dalle ore 15 di lunedì 16 febbraio fino alle ore 12 di martedì 17 febbraio. Un ultimo saluto a una figura che ha saputo trasformare la critica cinematografica in un racconto condiviso, accessibile e profondamente personale.