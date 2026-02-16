X down in tutto il mondo: problemi al social, ecco cosa è successo

Gli utenti di 'X', il celebre social di Elon Musk e diventato celebre come 'Twitter', stanno riscontrando numerosi problemi nella giornata di oggi, lunedì 16 febbraio. È stato subito un boom di segnalazioni su Downdetector, che hanno rivelato presto la verità: X è down in tutto il mondo. Le segnalazioni sui problemi del social, infatti, non arrivano solo dall'Italia, ma anche da Francia, Germania, Stati Uniti, Australia e tante altre. Tentando di aprire l'homepage la schermata si blocca sul logo, impedendo agli utenti, che intanto hanno segnalato il problema su altri social, di entrare.

