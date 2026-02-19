Corriere dello Sport.it
giovedì 19 febbraio 2026
Il videomessaggio di Carlo Vanzini emoziona tutti: le sue parole dopo l'operazione

Il telecronista della Formula 1 torna a casa dopo l'intervento chirurgico per il tumore al pancreas
2 min

È uscito dai box - come ha spiegato lui stesso - e in concomitanza con l'avvio della nuova stagione di Formula 1 anche Carlo Vanzini inizia una nuova fase della sua vita: il telecronista di Sky, al quale gli è stato diagnosticato un tumore al pancreas, dopo la chemioterapia e l'intervento chirurgico è uscito dall'ospedale San Raffaele di Milano ed è tornato a casa. Pronto a ripartire, come la F1 in una stagione che si preannuncia rivoluzionaria.

Vanzini: "Fuori dal garage, sono felice"

Sul suo account Instagram Vanzini ha pubblicato un breve video in cui mostra l'uscita dall'ospedale tra sorrisi e pugni al cielo, come un'esultanza sul podio. "Grazie a tutti e a tutte", ha scritto. Con più calma, poi, è arrivato anche il videomessaggio a chi l'ha sostenuto in questi mesi di difficoltà: "Sono passati 245 giorni da quel ‘problemi, problemi, problemi’ e adesso quanto meno siamo usciti dal garage. Ringrazio tutti, sono felice e sto seguendo questo inizio epocale della stagione di F1. Il team Sky sta facendo un grandissimo lavoro, lo voglio ringraziare perché non solo si è dimostrato professionalmente la squadra e le persone che conosco, ma si è dimostrato una GRANDE FAMIGLIA! SU I MOTORI, dai che andiamo!", ha detto nel video pubblicato da Sky.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

