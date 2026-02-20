L'attore Eric Dane è morto, il dottor Sloan di Grey's Anatomy aveva 53 anni

Il volto affascinante e il sorriso ironico che avevano conquistato milioni di spettatori in tutto il mondo si sono spenti a 53 anni. Eric Dane , l’attore statunitense divenuto celebre per il ruolo del chirurgo plastico Mark Sloan nella serie cult Grey’s Anatomy , è morto nel pomeriggio di giovedì dopo una lunga battaglia contro la sclerosi laterale amiotrofica. A darne notizia sono stati i media americani, con la conferma della famiglia arrivata attraverso un comunicato diffuso alle principali emittenti televisive. "È con il cuore pesante che annunciamo che Eric Dane è morto giovedì pomeriggio, al termine di una coraggiosa lotta contro la SLA ", si legge nella nota. L’attore aveva reso pubblica la diagnosi lo scorso anno, raccontando di convivere con la malattia neurodegenerativa nota anche come morbo di Lou Gehrig.

Chi era Eric Dane, l'attore morto a 53 anni

Nato a San Francisco, Dane aveva mosso i primi passi sul piccolo schermo all’inizio degli anni Novanta con una partecipazione a Saved by the Bell. La notorietà internazionale arrivò però nel 2006, quando entrò nel cast di Grey’s Anatomy: il suo Mark Sloan, soprannominato “McSteamy”, divenne in breve tempo uno dei personaggi più amati della serie. Carismatico, brillante e tormentato, il chirurgo plastico interpretato da Dane rimase nello show per oltre un decennio, segnando un’epoca della televisione e contribuendo al successo globale del medical drama. Nel corso della sua carriera l’attore ha preso parte a numerose produzioni televisive e cinematografiche, ma negli ultimi anni era tornato al centro dell’attenzione del pubblico più giovane grazie al ruolo di Cal Jacobs in Euphoria, dove interpretava il padre del personaggio di Nate, interpretato da Jacob Elordi. Un personaggio complesso e oscuro, lontano dall’ironia di Sloan, che aveva mostrato ancora una volta la sua versatilità.

L'addio ad Eric Dane

La scomparsa di Eric Dane lascia un vuoto nel mondo della televisione americana e nel cuore dei fan che, per anni, hanno seguito le vicende del “dottor Bollore” tra le corsie del Seattle Grace Hospital. Un interprete capace di attraversare generi e generazioni, restando sempre riconoscibile per quella presenza scenica che lo aveva reso uno dei volti più amati del piccolo schermo.