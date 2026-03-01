Il terrore degli italiani a Dubai: l'ex laziale Cesar bloccato, D'Ambrosio e la moglie in un sottoscala e Delvecchio...

Terrore, incubo e, nella migliore delle ipotesi, disagi di varia natura. Sono ore devastanti per gli italiani bloccati a Dubai o, in generale, in Medio Oriente. Che siano ex calciatori come Danilo D'Ambrosio, allenatori con trascorsi importanti nel nostro paese, sono tante le storie di queste ore drammatiche che legano quello che sta succedendo in Iran a nomi di casa nostra. L'ex Lazio e Inter Cesar, vice di Roberto Mancini, è bloccato a Dubai e come lui Danilo D'Ambrosio, ex Inter, che a Sky ha raccontato questi momenti drammatici. Sua moglie, Enza De Cristofaro, su Instagram ha aggiunto: "Stiamo tutti bene, terrorizzati ma bene. Le persone piangevano e urlavano, così come i nostri bambini. Siamo scappati a casa di un amico e abbiamo trascorso la nottata in un sottoscala tra allarmi e scoppi continui. Aspettiamo solo che ci riportino a casa". A casa, cioè a Roma, è l'ex romanista Marco Delvecchio che vive da anni a Dubai: lui è per motivi personali in Italia e stasera è atteso all'Olimpico, lì sono rimaste figlia e compagna ma la situazione pare sotto controllo.