domenica 1 marzo 2026
Il terrore degli italiani a Dubai: l'ex laziale Cesar bloccato, D'Ambrosio e la moglie in un sottoscala e Delvecchio...

Il terrore degli italiani a Dubai: l'ex laziale Cesar bloccato, D'Ambrosio e la moglie in un sottoscala e Delvecchio...

Tra social e non, ex calciatori e allenatori raccontano ore da incubo. La famiglia dell'ex milanista Antonini offre ospitalità
Chiara Zucchelli
Terrore, incubo e, nella migliore delle ipotesi, disagi di varia natura. Sono ore devastanti per gli italiani bloccati a Dubai o, in generale, in Medio Oriente. Che siano ex calciatori come Danilo D'Ambrosio, allenatori con trascorsi importanti nel nostro paese, sono tante le storie di queste ore drammatiche che legano quello che sta succedendo in Iran a nomi di casa nostra. L'ex Lazio e Inter Cesar, vice di Roberto Mancini, è bloccato a Dubai e come lui Danilo D'Ambrosio, ex Inter, che a Sky ha raccontato questi momenti drammatici. Sua moglie, Enza De Cristofaro, su Instagram ha aggiunto: "Stiamo tutti bene, terrorizzati ma bene. Le persone piangevano e urlavano, così come i nostri bambini. Siamo scappati a casa di un amico e abbiamo trascorso la nottata in un sottoscala tra allarmi e scoppi continui. Aspettiamo solo che ci riportino a casa". A casa, cioè a Roma, è l'ex romanista Marco Delvecchio che vive da anni a Dubai: lui è per motivi personali in Italia e stasera è atteso all'Olimpico, lì sono rimaste figlia e compagna ma la situazione pare sotto controllo.

Crisi Dubai, l'ex milanista Antonini offre aiuto

L'ex milanista Antonini, che vive e lavora a Dubai come allenatore, si è messo a disposizione. Sua moglie Benedetta, su Instagram, ha scritto: "Agli amici italiani turisti presenti a Dubai, se avete bisogno di qualunque cosa contattatemi. Noi siamo al sicuro a casa e forti per poter aiutare e supportare". Un piccolo gesto, con la speranza che, quanto prima, la situazione possa tornare alla normalità.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

