L'angosciante racconto di Veretout dal Qatar: " Vedere i missili è impressionante. Mia figlia fa domande"

Un racconto angosciante. È quello di Jordan Veretout, ex Roma e Fiorentina, a L'Equipe. Veretout si è trasferito in Qatar, all' Al-Arabi, squadra della città di Doha e militante nel massimo campionato qatariota, la Qatar Stars League. A seguito dell'attacco subito dall' Iran, anche in Qatar ci sono state numerose ripercussioni, tra scuole chiuse, paura, missili intercettati e campionato di calcio sospeso: impossibile fare finta di niente.

Veretout: " Qui è stressante, ma ci sentiamo al sicuro... Sembra il periodo del Covid"

"Vedere i missili che vengono intercettati è impressionante, fa molto rumore, tremano le finestre. La situazione è stressante. Mia figlia maggiore ci fa domande, ma noi ci sentiamo al sicuro e da qualche giorno anche lei è più tranquilla", ha raccontato Veretout. "Abbiamo avuto una videoconferenza con la Lega che ci ha comunicato la sospensione del campionato. Mi sembra di essere tornati al periodo del Covid con gli allenamenti in chiamata, ma presto dovremmo tornare a quelli normali".