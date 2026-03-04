Guerra in Iran, la profezia dimenticata di Baba Vanga che preoccupa oggi  

L’instabilità geopolitica di questi giorni ha riportato sotto i riflettori le profezie di Baba Vanga , la veggente bulgara scomparsa nel 1996 ma ancora oggi al centro di un acceso dibattito internazionale. In particolare, le sue presunte visioni su un grande conflitto globale – interpretato da alcuni come una possibile Terza Guerra Mondiale – sono tornate di attualità alla luce delle tensioni tra Stati Uniti e Iran e delle dichiarazioni del presidente Donald Trump , che hanno alimentato interrogativi sul futuro prossimo. L’interesse verso le predizioni attribuite alla chiaroveggente cresce ciclicamente, soprattutto nei momenti di passaggio storico. Il 2026, tuttavia, viene percepito come un anno spartiacque: diversi media internazionali hanno rilanciato le sue presunte visioni, contribuendo a riaccendere il confronto tra sostenitori e scettici.

La Terza Guerra Mondiale e le altre profezie di Baba Vanga

Tra gli scenari più sorprendenti attribuiti a Baba Vanga per il 2026 emerge l’ipotesi di un primo contatto con una civiltà extraterrestre. Secondo ricostruzioni dei suoi discepoli, una sonda spaziale potrebbe atterrare sulla Terra nel novembre di quell’anno. In questo contesto viene citato anche l’oggetto interstellare 3I/ATLAS, indicato come possibile segnale di un’attività cosmica fuori dall’ordinario. Sul fronte ambientale, le profezie parlano di un’intensificazione dei disastri naturali: terremoti, eruzioni vulcaniche e fenomeni meteorologici estremi che potrebbero interessare fino al 7-8% della superficie terrestre. Eventi recenti, come le ondate di calore in Europa e gli incendi devastanti in Australia e Canada, hanno contribuito a rinnovare l’attenzione verso queste previsioni, pur in assenza di riferimenti precisi a date o luoghi. Non manca, inoltre, il tema dell’escalation militare. Quest'anno potrebbe segnare un punto di svolta nei rapporti tra Oriente e Occidente, con il rischio di un conflitto su larga scala. A ciò si aggiunge l’avvertimento su una possibile “caduta dell’umanità”, espressione che i seguaci leggono come un monito sui pericoli geopolitici contemporanei. Un altro capitolo riguarda il progresso dell’intelligenza artificiale. Le visioni attribuite alla veggente parlano di un crescente predominio dell’IA nei settori strategici e di un impatto significativo sul mercato del lavoro, sollevando questioni etiche e sociali sempre più centrali nel dibattito pubblico.

Tra mito e scetticismo: l’eredità controversa di Baba Vanga

Nata in Bulgaria nel 1911, Baba Vanga avrebbe lasciato profezie estese fino all’anno 5079. Le vengono attribuite anticipazioni di eventi come la morte della principessa Diana, l’affondamento del sottomarino Kursk e gli attentati dell’11 settembre 2001. Secondo i suoi sostenitori, avrebbe persino previsto la propria morte, avvenuta l’11 agosto 1996 all’età di 85 anni. Ma molte delle predizioni a lei attribuite risultano difficili da verificare documentalmente. Gli scettici sottolineano come numerosi messaggi siano formulati in modo generico, tali da consentire interpretazioni retrospettive adattabili agli eventi. Altri, invece, evidenziano coincidenze che ritengono troppo precise per essere casuali. Tra fede nella chiaroveggenza e analisi critica, il fenomeno Baba Vanga resta un caso emblematico di come, nei periodi di incertezza globale, l’opinione pubblica torni a interrogarsi su visioni e profezie nel tentativo di dare un senso al futuro.