L'attacco congiunto lanciato da Israele e Stati Uniti contro l'Iran ha gettato il Medio Oriente (e il resto del mondo) in uno stato di costante incertezza. The Mirror ha pubblicato una lista dei Paesi più sicuri in caso di Terza Guerra Mondiale. La lista tiene conto sia dello scenario peggiore sia della neutralità di alcune nazioni.

Quali sono i Paesi più sicuri in caso di Terza Guerra Mondiale

Nello scenario peggiore di una Terza Guerra Mondiale, queste sarebbero le nazioni più sicure: Antartide, Islanda, Nuova Zelanda, Svizzera, Indonesia, Tuvalu, Argentina, Bhutan, Cile, Figi e Sudafrica. Il caso dell'Antartide è sorprendente per la sua posizione estrema mentre l'Islanda è famosa per la sua posizione pacifica: non prende posizione in nessun conflitto così come Svizzera, Indonesia e Bhutan. La Nuova Zelanda, invece, offrirebbe sicurezza grazie al suo paesaggio montuoso. A Tuvalu le scarse infrastrutture sono un fattore determinate anche se va detto che il piccolo Stato dell'Oceania è a rischio sparizione a causa dell’innalzamento del livello del mare dovuto ai cambiamenti climatici. Al contrario, le vaste risorse di Paesi come Sudafrica, Argentina e Cile aiuterebbero a sopravvivere ad un ipotetico conflitto.