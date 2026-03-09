Spari contro la casa di Rihanna, come sta la cantante. Arrestata una donna

La casa di Rihanna a Los Angeles è stata teatro di momenti di tensione dopo che alcuni colpi d’arma da fuoco sono stati esplosi contro l’abitazione mentre la popstar si trovava all’interno. Secondo quanto riportato dal sito statunitense TMZ, la cantante 38enne non sarebbe rimasta ferita . La polizia di Los Angeles ha fermato sul posto una donna sulla trentina, ritenuta la responsabile degli spari partiti da un’auto in transito davanti alla proprietà.

Gli spari contro la villa mentre Rihanna era in casa

L’episodio è avvenuto mentre la superstar delle Barbados si trovava all’interno della sua residenza nella zona ovest della città. Le prime ricostruzioni indicano che una donna avrebbe aperto il fuoco dall’interno della propria vettura in direzione della villa, prima di essere immediatamente bloccata dagli agenti intervenuti sul posto. La sospettata, una donna di circa trent’anni, è stata arrestata e portata via dalla polizia per essere interrogata. Al momento non sono stati diffusi dettagli sull’eventuale movente del gesto. Non è chiaro se in casa fossero presenti anche il compagno della cantante, il rapper A$AP Rocky, e i loro figli: RZA, Riot Rose e Rocki.

L’intervento della polizia e le indagini

Le immagini circolate nelle ore successive mostrano il nastro giallo della polizia a delimitare l’ingresso della proprietà, mentre gli agenti del Los Angeles Police Department hanno istituito un cordone di sicurezza attorno alla villa. Gli investigatori stanno ora cercando di ricostruire la dinamica dell’accaduto e di capire cosa possa aver spinto la donna a sparare contro l’abitazione della cantante. Per ora non è stato chiarito se la sospettata conoscesse personalmente la star o se si sia trattato di un gesto isolato.

Una villa da 14 milioni nel quartiere delle star

Rihanna e A$AP Rocky vivono in questa casa da circa cinque anni. La proprietà, acquistata nel 2021 per circa 14 milioni di dollari, è una lussuosa villa con cinque camere da letto e sette bagni, circondata da alte siepi che garantiscono privacy rispetto alla strada. L'immobile dispone inoltre di un ampio cortile e di una piscina. Di fronte si trova l’abitazione di Paul McCartney, mentre il quartiere è noto per ospitare numerose celebrità internazionali, tra cui Mariah Carey e Madonna. Un episodio che riporta al centro dell’attenzione il tema della sicurezza delle star di Hollywood, spesso bersaglio di intrusioni o atti intimidatori nelle loro residenze private.