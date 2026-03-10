È rimasta morta per 27 minuti e quando si è svegliata ha lasciato un messaggio inquietante

La domanda su cosa accada dopo la morte accompagna da sempre l’umanità. Religioni, filosofia e scienza hanno tentato di fornire risposte, senza mai dissolvere completamente il mistero. Un episodio avvenuto negli Stati Uniti nel 2018 ha riportato la questione al centro dell’attenzione, dopo la testimonianza di una donna che sostiene di essere rimasta clinicamente morta per quasi mezz’ora . Protagonista della vicenda è Tina Hines . Quel giorno si stava preparando a uscire per una passeggiata con il marito Brian quando fu colpita da un improvviso arresto cardiaco . Il cuore si fermò e iniziò una corsa contro il tempo. Il marito, preso dal panico, iniziò immediatamente le manovre di rianimazione cardiopolmonare mentre attendeva l’arrivo dei soccorsi. I paramedici intervennero poco dopo e riuscirono più volte a riportarla in vita durante il trasferimento in ospedale. Ma, nonostante questo, le condizioni della donna, restavano gravissime. Tina rimase senza segni vitali evidenti per circa 27 minuti, fino a quando non fu stabilizzata in ospedale, dove venne intubata e sottoposta a cure d’urgenza.

Il biglietto scritto al risveglio: "È vero"

Quando riprese parzialmente conoscenza, Tina non era in grado di parlare: il tubo respiratorio glielo impediva. Nonostante ciò, insistette perché le venisse dato qualcosa con cui scrivere. Con fatica, ancora debilitata e con le mani tremanti, prese carta e penna e tracciò due parole: "È vero". Un messaggio enigmatico che lasciò perplessi i familiari. In un primo momento nessuno comprese a cosa si riferisse. Non parlava del dolore né dell’intervento medico appena subito. Solo più tardi, quando qualcuno accennò al paradiso, la donna reagì con decisione, facendo capire che quello era il significato di quanto aveva scritto.

Il racconto dell’esperienza

Dopo la guarigione, Tina Hines raccontò la sua esperienza in diverse interviste ai media locali. Disse di aver provato una sensazione di pace profonda, diversa da qualsiasi emozione sperimentata prima. Secondo il suo racconto, avrebbe visto Gesù Cristo con le braccia aperte. "I colori erano così vividi", ha spiegato in una delle sue interviste tra cui una più recente per la CBN. "Era tutto incredibilmente reale". Per la donna non si trattò di immagini confuse o frammentarie, ma di un’esperienza lucida e carica di significato. L'episodio ha cambiato radicalmente la sua percezione della vita, della paura e della morte.

Il dibattito scientifico

Il caso di Tina Hines si inserisce nel filone delle cosiddette esperienze di pre-morte, racconti simili riferiti da persone che hanno vissuto situazioni cliniche estreme. Per alcuni, queste testimonianze rafforzano l’idea di una vita oltre la morte. Altri, invece, invitano alla cautela. Diversi specialisti spiegano che, quando il corpo entra in uno stato critico, il cervello può registrare picchi di attività dovuti alla carenza di ossigeno. Questo fenomeno potrebbe generare visioni intense o sensazioni di calma assoluta, poi interpretate secondo il sistema di credenze personali di ciascun individuo. Nonostante le spiegazioni scientifiche, Tina Hines è rimasta ferma nella sua convinzione: "Gesù è reale, il Paradiso è reale".