Il rifugio di Georgina Rodriguez dopo aver lasciato Riyadh

Georgina Rodrguez ha più volte raccontato del ruolo centrale che la fede cristiana occupa nella sua vita (è devota, tra gli altri alla Madonna di Fatima). Anche sul suo profilo Instagram, seguito da oltre 70 milioni di persone, si definisce "madre di sei benedizioni": un riferimento ai cinque figli che cresce insieme al campione portoghese e allo stesso Ronaldo. Negli ultimi giorni l’influencer ispano-argentina è tornata a parlare di spiritualità condividendo con i suoi follower una visita alla Valle dei Caduti , uno dei luoghi religiosi più noti della Spagna. Dopo lo scoppio della guerra in Iran, Georgina è rientrata in Europa anche se non è ancora chiaro se la sua sia una mossa temporanea o un trasferimento permanente.

Georgina Rodriguez in visita nella Valle dei Caduti

Georgina ha raccontato sui social la sua esperienza alla Basilica di Santa Cruz del Valle de los Caídos, dove ha partecipato alla tradizionale messa delle 11. In un video pubblicato su Instagram ha definito la celebrazione "la messa più bella a cui abbia mai assistito", mostrando alcuni scorci dell’interno della basilica. Tra le immagini condivise spiccano la grande cupola decorata da un mosaico e l’altare maggiore dominato dal Cristo crocifisso in legno realizzato dallo scultore Julio Beovide. In un’altra fotografia la compagna di CR7 appare insieme alla figlia più piccola, Bella Esmeralda, durante un breve incontro con il priore del santuario, Alfredo Maroto. Georgina ha anche documentato l’ingresso dei suoi figli nell’abbazia lungo il celebre corridoio che conduce alla basilica. Bella, tra i fratelli Mateo e Alana Martina, indossava una giacca dorata con volant, mentre la madre ha scelto un abbigliamento sobrio: jeans scuri, giacca di pelle verde e una sciarpa scura. In uno degli scatti finali la 32enne posa davanti alla monumentale croce alta 150 metri che domina il Risco de la Nava, uno dei simboli più riconoscibili del complesso monumentale.

Valle dei Caduti in Spagna, cos'è e dove si trova

La Valle dei Caduti - in spagnolo Valle de los caidos - è una basilica cattolica e un grande complesso monumentale situato nel comune di San Lorenzo de El Escorial, nella Valle di Cuelgamuros, tra le montagne della Sierra de Guadarrama, a circa dieci chilometri dal celebre monastero dell’Escorial, nei pressi di Madrid. La costruzione del memoriale fu ordinata nel 1940 dal dittatore Francisco Franco e inaugurata nel 1958; l’anno successivo il complesso fu dichiarato patrimonio nazionale spagnolo. Per oltre quarant’anni è stato anche il luogo di sepoltura dello stesso Franco, dalla sua morte nel novembre 1975 fino all’esumazione avvenuta il 24 ottobre 2019. Il sito è dominato da una monumentale croce alta circa 150 metri e comprende la Basilica della Santa Croce, un’abbazia benedettina e una foresteria destinata ai visitatori. L’intero complesso, immerso nei boschi della montagna, si estende per circa 300 metri di lunghezza e 150 di larghezza. L’abbazia venne affidata ai benedettini su decisione personale di Franco e il primo abate fu Justo Pérez de Urbel. Nel corso degli anni la Valle de los Caídos è diventata oggetto di un acceso dibattito storico e politico. Molte testimonianze indicano che alla costruzione parteciparono migliaia di prigionieri repubblicani, impiegati nei cantieri per ridurre la pena, spesso in condizioni difficili e con frequenti incidenti sul lavoro.