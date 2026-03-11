Nasce Sisal Community, lo spazio digitale dedicato a chi vive il gioco e l’intrattenimento come un’esperienza da vivere insieme

La storia insegna che con il Totocalcio, il pronostico smise di essere un gesto individuale e diventò un’abitudine collettiva, fatta di confronto, discussione e partecipazione. Quello non fu il semplice avvio di un progetto imprenditoriale, ma l’intuizione di un nuovo modo di condividere un’esperienza comune. Da allora, Sisal ha saputo interpretare i cambiamenti tecnologici e culturali, mantenendo costante la propria attenzione alla dimensione relazionale dell’intrattenimento.

Oggi quella visione si rinnova con Sisal Community, un progetto che nasce come spazio partecipativo, sicuro e coinvolgente e che si integra in We Sisal – il programma di fidelizzazione e di intrattenimento dedicato ai clienti Sisal. Una piattaforma in cui gli utenti possono creare e personalizzare il proprio profilo, incontrare persone con interessi affini, confrontarsi attraverso chat individuali e di gruppo, seguire conversazioni tra appassionati, leggere e condividere contenuti, partecipare a iniziative ed eventi dedicati.

In questo contesto, la Community assume anche una funzione di osservatorio e diventa un vero e proprio laboratorio di innovazione, in cui Sisal coinvolge attivamente i clienti nella co-creazione della propria offerta e nello sviluppo di nuove funzionalità sempre più customer oriented.

La Community debutta coinvolgendo oltre 250.000 utenti già registrati sul social di Sisal Tipster e punta a crescere progressivamente, aggiungendo valore all’esperienza di gioco dei clienti grazie a funzionalità social, editoriali e di intrattenimento.

In seguito, la piattaforma che oggi punta tutto sullo spazio relazionale sarà progressivamente arricchita con nuove funzionalità e livelli di personalizzazione, ampliando l’esperienza e l’offerta di contenuti e servizi.

Uno spazio dove divertirsi e condividere esperienze

Sisal diventa così la prima azienda italiana a offrire una community strutturata per i giocatori, uno spazio dove divertirsi, incontrarsi e condividere esperienze. Con questa iniziativa l’azienda conferma il suo percorso di crescita, riconosciuto anche dalla classifica Kantar BrandZ Most Valuable Italian Brands 2026, con il debutto al 14º posto tra i 40 brand italiani di maggior valore. Un’ulteriore evidenza della capacità di Sisal di trasformare il gioco in un’esperienza condivisa, responsabile e apprezzata dai giocatori.