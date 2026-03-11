Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
mercoledì 11 marzo 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Nasce Sisal Community, lo spazio digitale dedicato a chi vive il gioco e l’intrattenimento come un’esperienza da vivere insieme

Nasce Sisal Community, lo spazio digitale dedicato a chi vive il gioco e l’intrattenimento come un’esperienza da vivere insieme

La piattaforma sarà progressivamente arricchita con nuove funzionalità e livelli di personalizzazione
3 min
TagssisalcommunitySocial

Nasce Sisal Community, il nuovo spazio digitale dedicato a chi vive il gioco e l’intrattenimento come un’esperienza da vivere insieme. La stessa che, 80 anni fa, portò un gruppo di amici appassionati di sport a fondare Sisal.

 

La storia insegna che con il Totocalcio, il pronostico smise di essere un gesto individuale e diventò un’abitudine collettiva, fatta di confronto, discussione e partecipazione. Quello non fu il semplice avvio di un progetto imprenditoriale, ma l’intuizione di un nuovo modo di condividere un’esperienza comune. Da allora, Sisal ha saputo interpretare i cambiamenti tecnologici e culturali, mantenendo costante la propria attenzione alla dimensione relazionale dell’intrattenimento.

 

Oggi quella visione si rinnova con Sisal Community, un progetto che nasce come spazio partecipativo, sicuro e coinvolgente e che si integra in We Sisal – il programma di fidelizzazione e di intrattenimento dedicato ai clienti Sisal. Una piattaforma in cui gli utenti possono creare e personalizzare il proprio profilo, incontrare persone con interessi affini, confrontarsi attraverso chat individuali e di gruppo, seguire conversazioni tra appassionati, leggere e condividere contenuti, partecipare a iniziative ed eventi dedicati.

 

In questo contesto, la Community assume anche una funzione di osservatorio e diventa un vero e proprio laboratorio di innovazione, in cui Sisal coinvolge attivamente i clienti nella co-creazione della propria offerta e nello sviluppo di nuove funzionalità sempre più customer oriented.

La Community debutta coinvolgendo oltre 250.000 utenti già registrati sul social di Sisal Tipster e punta a crescere progressivamente, aggiungendo valore all’esperienza di gioco dei clienti grazie a funzionalità social, editoriali e di intrattenimento.

In seguito, la piattaforma che oggi punta tutto sullo spazio relazionale sarà progressivamente arricchita con nuove funzionalità e livelli di personalizzazione, ampliando l’esperienza e l’offerta di contenuti e servizi.

Uno spazio dove divertirsi e condividere esperienze

Sisal diventa così la prima azienda italiana a offrire una community strutturata per i giocatori, uno spazio dove divertirsi, incontrarsi e condividere esperienze. Con questa iniziativa l’azienda conferma il suo percorso di crescita, riconosciuto anche dalla classifica Kantar BrandZ Most Valuable Italian Brands 2026, con il debutto al 14º posto tra i 40 brand italiani di maggior valore. Un’ulteriore evidenza della capacità di Sisal di trasformare il gioco in un’esperienza condivisa, responsabile e apprezzata dai giocatori.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Attualità

Da non perdere

Tudor esonerato dal Tottenham?Real Madrid-Manchester City, la storia infinita

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS