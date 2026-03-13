Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
venerdì 13 marzo 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Il post virale di Sarah Felberbaum fa impazzire il web. E De Rossi commenta: "Guarda che hai combinato..."

Curioso botta e risposta tra il tecnico del Genoa e la moglie: i social si scatenano
1 min

"Guarda che hai combinato". Una battuta di Daniele De Rossi scatena il web. Il tecnico del Genoa, ed ex capitano e allenatore della Roma ha attirato l'attenzione dei social, dopo un siparietto con la moglie Sarah Felberbaum. I due si sono recati a mangiare in un ristorante cinese. L'attrice ha pubblicato l'immagine del marito, con un'espressione curiosa: la foto è stata poi ripostata da numerosi profili, come "La ragione di Stato", "De andrè canta la Serie A" e "Il rompi pallone".

Il botta e risposta tra De Rossi e la moglie

Il clamore mediatico che ha suscitato la foto, ha portato De Rossi a lasciare un commento simpatico sulla pagina "La ragione di Stato". "Guarda cosa hai combinato" ha scritto il tecnico dei grifoni, rivolgendosi alla moglie. "Ragazzi tra poco mi blocca... vi prego", la risposta di Sara Felberbaum.

 

 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Attualità

Da non perdere

Sarah Felberbaum e il post per De RossiPanatta su De Rossi

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS