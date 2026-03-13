Il post virale di Sarah Felberbaum fa impazzire il web. E De Rossi commenta: "Guarda che hai combinato..."
"Guarda che hai combinato". Una battuta di Daniele De Rossi scatena il web. Il tecnico del Genoa, ed ex capitano e allenatore della Roma ha attirato l'attenzione dei social, dopo un siparietto con la moglie Sarah Felberbaum. I due si sono recati a mangiare in un ristorante cinese. L'attrice ha pubblicato l'immagine del marito, con un'espressione curiosa: la foto è stata poi ripostata da numerosi profili, come "La ragione di Stato", "De andrè canta la Serie A" e "Il rompi pallone".
Il botta e risposta tra De Rossi e la moglie
Il clamore mediatico che ha suscitato la foto, ha portato De Rossi a lasciare un commento simpatico sulla pagina "La ragione di Stato". "Guarda cosa hai combinato" ha scritto il tecnico dei grifoni, rivolgendosi alla moglie. "Ragazzi tra poco mi blocca... vi prego", la risposta di Sara Felberbaum.