Il post virale di Sarah Felberbaum fa impazzire il web. E De Rossi commenta: "Guarda che hai combinato..."

"Guarda che hai combinato". Una battuta di Daniele De Rossi scatena il web. Il tecnico del Genoa, ed ex capitano e allenatore della Roma ha attirato l'attenzione dei social, dopo un siparietto con la moglie Sarah Felberbaum. I due si sono recati a mangiare in un ristorante cinese. L'attrice ha pubblicato l'immagine del marito, con un'espressione curiosa: la foto è stata poi ripostata da numerosi profili, come "La ragione di Stato", "De andrè canta la Serie A" e "Il rompi pallone".