Elettra Lamborghini registra il marchio Festini Bilaterali

Le notti insonni di Elettra Lamborghini durante il Festival di Sanremo 2026 si trasformano in un’operazione di branding. Il 3 marzo, appena tre giorni dopo la conclusione della kermesse, la cantante ha depositato all’Ufficio italiano brevetti e marchi la richiesta di registrazione del marchio verbale “Festini Bilaterali”. Secondo i documenti presentati, l’espressione potrebbe essere utilizzata per una vasta gamma di prodotti e servizi: dai cosmetici all’abbigliamento, dalla musica digitale ai dispositivi elettronici, fino all’organizzazione di eventi di intrattenimento. Quella che nasce come una battuta rischia dunque di trasformarsi in un vero e proprio universo commerciale.

Il tormentone Festini Bilaterali di Elettra Lamborghini

L’espressione Festini Bilaterali è entrata nel lessico social durante l’ultima edizione del Festival. Elettra, in gara con il brano Voilà, aveva raccontato ai follower di non riuscire a dormire a causa delle feste notturne negli hotel della Riviera ligure. Tra video e storie pubblicate nel cuore della notte, la cantante si lamentava della musica ad alto volume mentre molti artisti tentavano di riposare dopo prove, interviste e serate al Teatro Ariston. Con la consueta ironia, Lamborghini arrivò persino a minacciare di scendere "in ciabatte con il megafono" per interrompere quelle feste che ribattezzò appunto Festini Bilaterali, trasformando la frase in uno dei tormentoni più inattesi del Festival.

Dai meme social a un possibile business

Nei video condivisi online, la cantante si mostrava mentre percorreva i corridoi degli hotel alla ricerca della fonte del frastuono. A un certo punto aveva persino annunciato una fuga strategica: "Stasera vi frego, vado a Montecarlo a dormire", salvo poi scoprire che neppure il Principato garantiva il silenzio sperato. Quella che inizialmente sembrava solo una lamentela notturna è diventata rapidamente un meme sui social. Ora, con la registrazione del marchio, la frase potrebbe trasformarsi in un progetto commerciale vero e proprio. Profumi, podcast, gadget, eventi e - perché no - feste ufficialmente autorizzate: i Festini Bilaterali potrebbero presto uscire dai corridoi degli hotel di Sanremo per diventare un brand a tutti gli effetti.