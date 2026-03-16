Roma si prepara ad accogliere un nuovo appuntamento dedicato alla creatività e all’intrattenimento. Il 25 e 26 aprile dalle 11:30 alle 20:00, negli spazi del 692 Secret Garden, location privata incastonata tra gli acquedotti romani in via Tuscolana 692, prende vita Roma Libera Fest. L’evento si sviluppa in una location mozzafiato, tra aree esterne e tre sale al chiuso, offrendo un percorso continuo tra musica, artigianato, spettacoli e momenti di condivisione.

I concerti

Sabato Dalle 13 alle 17 ad accendere il palco gli UKUS IN FABULA un ensemble internazionale di ukulele, con oltre 100 concerti all’attivo nel mondo, tra musica e cabaret. Dalle 18.00 alle 20:30 salirà sul palco Roma de Janeiro, con un repertorio che fonde samba e forró brasiliani, poesia in movimento, musica di popolo, ritmo che unisce culture. Domenica Dalle 12:00 alle 15:30, apertura affidata ai Clandestinos, con sonorità latine ispirate alle atmosfere di Gypsy Kings e Manu Chao. A seguire, il live show Fritto Misto, condotto da Riccardo Zianna ed Eliseo Laurenza, unirà dj set, diretta streaming e interazione con il pubblico. I conduttori coinvolgeranno il pubblico in modo diretto e ironico, invitando chi vorrà a salire sul palco, e diventare protagonista, raccontando senza filtri ciò da cui vuole liberarsi.

Spettacoli itineranti

Tra gli spazi dell’evento prenderanno vita performance diffuse di artisti di strada: giocolieri, clown e performer animeranno il pubblico con interventi leggeri e sorprendenti, coinvolgendo famiglie e visitatori.

Laboratori e attività per famiglie

Ampio spazio sarà dedicato alla creatività con “Primavera Creativa”, un’area pensata per bambini e famiglie. Tra le attività (orario no stop dalle 11:30 alle 19:30): Ceramica di Primavera Laboratorio di mosaico Angolo Zen dedicato al relax Trucca bimbi Alle 14:30 in entrambe le giornate è prevista anche un’ esperienza artistica immersiva a cura di El Pint: l’artista racconterà alcuni dei suoi quadri attraverso esibizioni musicali dal vivo, guidando poi i partecipanti nella creazione di una tela ispirata alle emozioni provate durante l’esibizione.

Hippie Market e street food

Cuore creativo dell’evento sarà l’Hippie Market, con una selezione curata di artigianato, illustrazioni, moda etica, creatività indipendente e vintage. Ad accompagnare l’esperienza, una proposta di street food con diverse specialità gastronomiche da scoprire e gustare tra musica e convivialità.