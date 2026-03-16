Achille Lauro in ospedale realizza il desiderio dei feriti di Crans-Montana. Coinvolto anche Carlo Conti

Achille Lauro ha fatto visita ai giovani rimasti feriti nel rogo di Capodanno a Crans-Montana e ricoverati all’ospedale Niguarda di Milano . Un incontro carico di emozione, avvenuto alla vigilia dei suoi due concerti milanesi al Forum di Assago. Il cantante aveva già dedicato loro un momento speciale durante il Festival di Sanremo, quando sul palco dell’Ariston aveva interpretato Perdutamente in memoria delle vittime della tragedia. Proprio quell’omaggio musicale avrebbe spinto alcuni dei ragazzi sopravvissuti all’incendio a esprimere un desiderio: incontrarlo di persona.

Achille Lauro realizza il desiderio dei ragazzi ricoverati al Niguarda

A raccontare l’incontro è stato l’assessore al Welfare della Regione Lombardia, Guido Bertolaso, che ha condiviso sui social una fotografia della visita insieme agli operatori sanitari che assistono i giovani pazienti. "Dopo la sua esibizione a Sanremo, dopo quella canzone dedicata a loro, i ragazzi sopravvissuti all’incendio di Crans-Montana ricoverati al Niguarda hanno espresso un desiderio: poter conoscere Achille Lauro", ha scritto Bertolaso. Durante la visita, il cantante ha incontrato non solo i ragazzi ancora ricoverati, ma anche alcuni giovani già dimessi e diversi familiari, tra cui i genitori di alcune delle vittime.

Achille Lauro e il gesto di grande umanità

Nel suo messaggio, Bertolaso ha voluto sottolineare il valore umano dell’incontro. "Oggi il mio ringraziamento va a un cantante, ma soprattutto a un ragazzo davvero speciale", ha scritto. Secondo l’assessore, Lauro "con la sua disponibilità e dolcezza ha saputo portare un po’ di gioia nel cuore di quei ragazzi che tanto hanno sofferto". Un ringraziamento è stato rivolto anche a Carlo Conti, che ha contribuito a organizzare l’incontro tra l’artista e i giovani coinvolti nella tragedia. Un momento semplice, ma carico di significato, capace di offrire un segnale di vicinanza e di conforto a chi sta ancora affrontando le conseguenze di quella terribile notte.