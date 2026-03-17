A Ostia e Fiumicino sbarca "ONDA AZZURRA, oltre la partita": sul litorale la tappa della Coppa del Mondo di Madrid e Berlino

Promosso dall'Asd Ostia Calcio 1884, nelle giornate di sabato e domenica 28 e 29 Marzo prossimi si svolgerà ad Ostia Lido e a Fiumicino l'evento: "ONDA AZZURRA oltre la partita" il quale vuole trasmette la passione e i valori che possiede lo Sport, con particolare riferimento al Calcio. La giovane società del litorale formata per lo più professionisti quarantenni, ex ragazzi cresciuti a pane e pallone, che hanno trovato nell'amore per il calcio un'opportunità per salvarsi da strade e scelte sbagliate, hanno infatti messo a disposizione le loro competenze a favore dei bambini meno fortunati: sono quelli dell'Idroscalo di Ostia dai 5 ai 14 anni che ogni sabato mattina vengono da loro allenati su un campetto sterrato, che è nato, su quel lembo di sabbia dimenticato grazie, anche all'aiuto del Comune di Roma che ha donato le porte, nel luogo in cui quel 2 Novembre di 50 anni fa si è consumato l'omicidio di Pier Paolo Pasolini. Proprio per avvicinare più giovani possibile all'amore per il calcio e al fascino della maglia azzurra nei giorni 28 e 29 porteranno ad Ostia la mostra "Un secolo d'Azzurro", una mostra come quella del Museo di Coverciano- promossa dall'associazione "SantAnna", patrocinata dalla Figc e curata da Mauro Grimaldi (consigliere delegato Federcalcio Servizi) scandita dall'esposizione della Coppa del Mondo, di palloni, scarpini, maglie, ecc. indossati dai calciatori che hanno fatto grande la Nostra Nazionale. La mostra si terrà a partire dalle ore 10 di sabato 28 marzo nei locali messi a disposizione dalla Fondazione Roma Litorale (lungomare degli Abruzzi 24/a- Ostia Lido) L'iniziativa prevede un secondo spazio espositivo a Fiumicino nella sede comunale di Piazza Generale Alberto Dalla Chiesa, dove verrà allestita un'area tematica legata al binomio "Calcio e volo". "ONDA AZZURRA oltre la partita" verrà ufficialmente presentata presso Palazzo Valentini, sede di Città Metropolitana in Via IV Novembre 19/a, mercoledì 18 Marzo alle ore 11 nel corso di una Conferenza Stampa che sarà moderata dai giornalisti Jacopo Volpi e Federica Afflitto.