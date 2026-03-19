Lavorare nel Business dello Sport: il Master in Sport Management con Luiss Business School 

Lo sport non è più solo competizione e spettacolo: oggi rappresenta una delle industrie più dinamiche e strategiche a livello globale. Dietro ogni grande evento, club o federazione operano manager capaci di trasformare passione, dati e visione strategica in valore economico e sociale. Il settore sportivo moderno è una realtà industriale complessa e in continua evoluzione: dalla gestione strategica delle federazioni all’organizzazione dei grandi eventi, dal marketing sportivo alla valorizzazione dei diritti audiovisivi, fino alla sostenibilità economico-finanziaria dei club. Oggi servono competenze specialistiche, trasversali e una solida preparazione manageriale. SCOPRI IL MASTER



Il ruolo del management nell’industria sportiva

Il business dello sport è oggi un’industria globale da oltre 2,3 trilioni di dollari, con una crescita stimata fino a 3,7 trilioni entro il 2030. In Europa, il solo calcio genera circa 38 miliardi di euro, mentre in Italia il settore contribuisce per circa l’1,5% al PIL nazionale, con oltre 420.000 persone occupate. A trainare questa espansione sono i diritti media, le sponsorship, l’evoluzione digitale, il mercato dell’abbigliamento sportivo e la crescita degli sport femminili. Questi trend evidenziano quanto sia centrale la presenza di manager competenti, capaci di interpretare i dati e trasformare le nuove tendenze in opportunità concrete di sviluppo.

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Il Master in Sport Management della Luiss Business School

In un contesto così competitivo, servono professionisti in grado di guidare il cambiamento. Il Master in Sport Management della Luiss Business School, in collaborazione con il Corriere dello Sport, in partenza a settembre 2026, nasce per formare una nuova generazione di manager dello sport, capaci di operare nei diversi comparti dell’industria sportiva: Strategia e governance delle organizzazioni sportive; Marketing e sponsorship; Media, diritti televisivi e digital transformation; Event management; Amministrazione, finanza e controllo nel settore sportivo; Diritto sportivo e regolamentazione.



Formazione internazionale per lo sport del futuro

In un mondo globalizzato servono competenze e visione internazionali. Per questo motivo il Master è in linqua inglese e si svolge tra le sedi di Milano ed Amsterdam offrendo agli studenti un’esperienza diretta in due ecosistemi sportivi europei molto avanzati e dinamici dove, con laboratori dedicati, si lavora allo sviluppo delle soft skill. Il percorso approfondisce modelli di governance internazionale, dinamiche dei mercati esteri e tendenze emergenti, fornendo strumenti strategici per operare con successo in un contesto globale.



Dalla teoria alla pratica: a contatto con i protagonisti dello sport

Uno dei punti di forza del Master è il confronto diretto con manager di club, leghe e grandi player internazionali come lo sponsor Infront, oltre a consulenti e responsabili delle aree strategiche delle organizzazioni sportive

Attraverso case study, project work e testimonianze aziendali, gli studenti sviluppano competenze analitiche e decisionali fondamentali per operare in contesti complessi e altamente competitivi. Opportunità professionali nel Management dello Sport: Sport Marketing & Sponsorship Manager; Media & Rights Manager; Event & Competition Manager; Sport Business Analyst; Sustainability & Innovation Manager nello sport; Consulente strategico per organizzazioni sportive. Il Master prepara gli studenti a ricoprire ruoli di responsabilità e a diventare protagonisti dell’innovazione nell’industria sportiva coniugando solida formazione con esperienze pratiche e la relazione con il top management del settore che consente di sviluppare il networking tra gli stessi alunni e le aziende. Grazie alla collaborazione con il Corriere dello Sport e al coinvolgimento di partner come Infront Sports & Media, il programma consente di sviluppare un networking d'eccellenza tra gli stessi alunni e le aziende leader.

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