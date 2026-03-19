Chuck Norris in ospedale alle Hawaii, ricoverato per una misteriosa "emergenza medica"  

Chuck Norris è stato trasportato d’urgenza in ospedale alle Hawaii dopo un’emergenza medica avvenuta sull’isola di Kauai. La notizia, diffusa da TMZ, parla di un episodio improvviso nelle ultime ore. Non sono stati resi noti dettagli sulle cause, ma fonti vicine all’attore riferiscono che sarebbe di buon umore. Nessun commento ufficiale, al momento, dai suoi rappresentanti.

Come sta Chuck Norris e perché è in ospedale

Secondo quanto emerso, l’attore 86enne si stava allenando regolarmente anche nei giorni precedenti. Un amico lo avrebbe sentito telefonicamente, descrivendolo sereno e persino scherzoso. Solo pochi giorni fa Norris aveva condiviso sui social un video di allenamento, ribadendo la sua filosofia: "Non invecchio, salgo di livello". Il filmato, pubblicato su Instagram, lo mostrava impegnato in una sessione all’aperto per festeggiare il compleanno del 10 marzo.

Una carriera tra arti marziali e cinema

Icona del cinema d’azione, Norris ha raggiunto la fama internazionale con film come L'urlo di Chen terrorizza anche l'occidente, accanto a Bruce Lee, e con la serie televisiva Walker Texas Ranger. Prima della carriera cinematografica si era distinto come campione di karate, fondando anche uno stile proprio, il Chun Kuk Do. Negli ultimi anni ha continuato a mostrarsi attivo e in forma, condividendo allenamenti e momenti della sua quotidianità con i fan.