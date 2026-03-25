“La Porta Magica” – Rai 2, puntata del 27 marzo 2026

Dalle coreografie sotto i riflettori al rigore della cronaca, la sua storia è quella di chi ha scelto di trasformare il movimento del corpo nel movimento delle parole. In studio si parlerà di come la disciplina della danza – anni di prove, tournée e palcoscenici – abbia acceso una nuova urgenza: ascoltare e restituire le storie degli altri. Una spinta che l’ha portata, da adulta, a laurearsi in Scienze della Comunicazione e a conquistare l’abilitazione all’Ordine dei Giornalisti dopo l’Esame di Stato. Non un colpo di scena, ma un percorso fatto di studio serale, rinunce e ostinazione, utile a chi pensa che reinventarsi sia un lusso per pochi.

Ci sarà spazio anche per un ricordo che fa sorridere: il ritorno a una storica sigla TV anni ’80, ballata con Simone De Pasquale, simbolo di un’epoca in cui Alessandra imparava a comunicare con il corpo. Un ponte tra passato e presente, per mostrare che la curiosità – più che il talento – è il vero motore di ogni ripartenza. “La Porta Magica” (Rai 2, 27 marzo, ore 17:00) è il programma dove le biografie si aprono e cambiano forma: con Andrea Delogu, Alessandra Pesaturo mostrerà il dietro le quinte di un “cambio di passo” che parla a chiunque senta il bisogno di riscrivere la propria rotta.