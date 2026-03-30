Mr. Oro, dal territorio ai social fino alla tv

Entrare nel mondo di Mr.Oro significa attraversare una realtà dove il valore non è mai solo quello scritto sulla bilancia. Dietro il banco, però, non c’è solo un imprenditore: c’è un personaggio, una visione, e soprattutto una storia. “All’inizio non c’era nessun personaggio”, racconta. “C’era solo la voglia di lavorare e di costruire qualcosa di mio”.



Mr. Oro D’oro, da dove parte tutto?

“Da zero. Come tanti. Ho iniziato in un settore difficile, spesso visto con diffidenza. Ma proprio lì ho capito che serviva fare le cose in modo diverso: più trasparenza, più comunicazione, più fiducia”.



Una filosofia che nel tempo si traduce in crescita concreta. Oggi il marchio “Compro Oro d’oro” conta dodici punti vendita tra Cormano, Milano e Torino e una struttura organizzata che gestisce quotidianamente trattative, valutazioni e clienti di ogni tipo. Un rapporto vero, autentico con il territorio e con le persone che tutti i giorni si interfacciano con il brand. Ma è fuori dai negozi che il fenomeno prende davvero forma.



Quando nasce “Mr. Oro” come personaggio pubblico?

“Sui social, dove oggi conto oltre 200.000 follower su Instagram e 380.000 su Tik Tok ho iniziato a raccontare il mio lavoro, senza filtri. La gente è curiosa: vuole sapere cosa succede davvero dentro un compro oro”.



Video diretti, tono schietto, dinamiche reali: in poco tempo la figura di Mr. Oro D’oro diventa riconoscibile, quasi iconica. Non solo imprenditore, ma webstar capace di trasformare un mestiere tradizionale in contenuto contemporaneo. E da lì, il passo verso la televisione è sorprendentemente naturale.



Arriviamo alla TV: cosa rappresenta questa nuova fase?

“È un’evoluzione. La TV ti permette di raccontare meglio le storie: non solo il valore degli oggetti, ma quello delle persone”.



Nasce così Mr Oro – Tutto ha un prezzo, la serie prodotta da Warner Bros. Discovery e in onda su DMAX. Il programma segue le giornate di lavoro nei negozi, tra trattative serrate, oggetti sorprendenti e clienti spesso imprevedibili. Andrà in onda ogni giovedi a partire dal 2 aprile 2026 alle 21:25 su DMax, canale 52 del digitale terrestre e sarà composta da ben 30 puntate della lunghezza di trenta minuti. Prima tv assoluta. Un racconto che va oltre il semplice business: ogni oggetto ha una storia, ogni valutazione è una negoziazione, ogni cliente porta con sé un pezzo di vita.



Cosa vuole trasmettere al pubblico?

“Che dietro ogni prezzo c’è una scelta. E che il nostro lavoro non è solo comprare oro, ma trovare un punto di incontro”.



Guardando avanti, Mr. Oro non sembra intenzionato a fermarsi. Tra espansione del brand, presenza digitale e nuovi progetti televisivi, la sua traiettoria è chiara: trasformare un mestiere tradizionale in un racconto moderno, accessibile e – perché no – anche un po’ spettacolare. “Alla fine”, conclude, “l’oro è solo l’inizio. Il vero valore sono le storie che passano da qui”