Lapo Elkann non vive più in Italia: "Ho scelto un posto che mi rende felice"  

Lapo Elkann via all'Italia. A 48 anni, il nipote dell’Avvocato Gianni Agnelli ha deciso di stabilirsi in Svizzera , e più precisamente a Lucerna , città affacciata sull’omonimo lago, dove ha avviato una nuova fase della sua vita insieme alla moglie, Joana Lemos. A raccontare il trasferimento è stato lo stesso Elkann in un’intervista al quotidiano svizzero Aargauer Zeitung, in cui emerge il desiderio di cambiamento e di maggiore stabilità. Una scelta che segna una cesura rispetto al passato e alle grandi capitali che hanno scandito le tappe della sua vita.

Perché Lapo Elkann non vive più in Italia e si è trasferito in Svizzera

Alla base della decisione, ha spiegato Lapo Elkann, ci sono motivazioni legate al contesto internazionale e a un bisogno crescente di equilibrio. "Desideravo trasferirmi nella Svizzera centrale a causa dell’attuale situazione mondiale. La Confederazione è neutrale: rappresenta sicurezza e qualità della vita", ha dichiarato. Non si tratta, ha precisato, di una scelta dettata da ragioni fiscali. "Forse altri luoghi sarebbero stati più convenienti, ma abbiamo scelto un posto che ci rende felici". Lucerna, ha aggiunto, offre una dimensione più raccolta e accessibile: "Qui tutto è vicino, tutto è più umano". Un ritmo diverso, lontano dalle metropoli e più in sintonia con le esigenze attuali.

Cosa fa oggi Lapo Elkann, la nuova vita dell'imprenditore

Il nuovo capitolo svizzero coincide anche con un cambiamento nello stile di vita. Lapo Elkann ha parlato di una quotidianità fatta di gesti semplici, tra la spesa nei supermercati locali e il tempo trascorso con la famiglia e il cane Everest, un imponente San Bernardo. Un contrasto netto con le esperienze vissute tra Milano, Parigi, New York e Lisbona, città che "appartenevano a diverse fasi della vita". Ha dunque puntualizzato: "A 25 anni Lucerna non sarebbe stata il posto giusto, oggi sì". Un passaggio che racconta non solo un cambio geografico, ma soprattutto un’evoluzione personale.