Dennis Hope, l'uomo che si è arricchito vendendo lotti di terreno sulla Luna  

Possedere un pezzo di Luna può sembrare una provocazione, se non una fantasia. Ma c’è chi ha trasformato questa suggestione in un’attività commerciale. È la storia di Dennis Hope, cittadino statunitense che negli anni ha costruito un business tanto curioso quanto controverso: vendere lotti di terreno lunare. La vicenda nasce da una situazione personale difficile, tra problemi economici e un divorzio. È in questo contesto che Hope elabora un’idea destinata a far discutere: se nessuno è formalmente proprietario della Luna, perché non rivendicarla e metterla in vendita? Il suo ragionamento si basa su una lettura particolare del Trattato sullo spazio extra-atmosferico, che vieta agli Stati di appropriarsi dei corpi celesti, ma non menziona esplicitamente i privati. Forte di questa interpretazione, Hope presenta una richiesta formale alle Nazioni Unite. Non ricevendo risposta, interpreta il silenzio come una tacita accettazione e avvia la sua attività.