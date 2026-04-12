Ha mandato un messaggio alla nonna morta e ha ricevuto una risposta inaspettata

Il lutto è un processo complesso e personale che, nell'era digitale, assume sfumature inaspettate. Lo dimostra la storia di Shantasia Stanley, statunitense di 27 anni, che nel tentativo di elaborare la perdita della nonna Lucille, scomparsa nel maggio 2024, ha compiuto un gesto semplice quanto carico di significato: inviare un messaggio al suo vecchio numero di telefono. Quel gesto, nato da un impulso di nostalgia e dolore, si è trasformato in un racconto capace di attraversare milioni di schermi, grazie alla condivisione su TikTok. Stanley ha raccontato un legame profondissimo con la nonna, definita la sua “gemella” e il suo punto di riferimento. A rendere ancora più complesso il percorso di elaborazione del lutto, l’impossibilità di partecipare al funerale, dovuta alla necessità di assistere un altro familiare malato. Un’assenza che ha lasciato una ferita aperta, riemersa mesi dopo, nel gennaio 2026, quando la giovane ha appeso il necrologio sul frigorifero , trasformandolo in un simbolo quotidiano della perdita.

Il messaggio della nonna morta due anni prima

In un giovedì di aprile, sopraffatta dai ricordi, Stanley ha scritto un messaggio breve alla nonna scomparsa due anni prima: "Mi manchi". Nulla lasciava presagire ciò che sarebbe accaduto il giorno seguente. "Il mio cuore si è fermato", ha raccontato a People, descrivendo lo stupore nel ricevere una risposta da “Nonna” quasi due anni dopo la sua morte. Dall’altra parte, però, non c’era Lucille, bensì una ragazzina, nuova intestataria del numero. Il primo contatto è stato segnato da diffidenza e disorientamento: la giovane sconosciuta ha chiesto spiegazioni, mentre Stanley temeva di aver violato la privacy di qualcuno. La situazione è cambiata quando la 27enne ha spiegato il motivo del messaggio. A quel punto, l’iniziale fastidio ha lasciato spazio a una reazione sorprendente: empatia. La ragazzina ha espresso le proprie condoglianze e ha iniziato a inviare messaggi affettuosi, accompagnati da immagini animate. "È entrata subito in modalità empatia", ha raccontato Stanley, sottolineando come quei messaggi ricordassero, per tono e delicatezza, quelli che riceveva dalla nonna.

Le strane coincidenze tra la nonna e la ragazzina

Il momento più intenso dello scambio è arrivato con l’invio di un video: la bambina cantava Girl in Green di Maddox Batson. Una scelta apparentemente casuale, ma profondamente simbolica per Stanley. Lucille, infatti, era solita indossare un abito verde, lo stesso colore evidenziato nel necrologio. Un dettaglio che ha colpito la giovane, portandola a leggere quell’episodio come un segno. "Credo fermamente che ci sia stato qualcosa che l’ha spinta a mandarmi quella canzone", ha spiegato la nipote. Non solo: anche le immagini floreali condivise dalla bambina sembravano richiamare le decorazioni presenti nel ricordo della nonna. Una coincidenza, forse, o qualcosa di più, che ha dato conforto a chi era ancora immerso nel dolore. Lo scambio si è concluso con gratitudine e prudenza: Stanley ha ringraziato la ragazzina, invitandola a raccontare l’accaduto ai genitori e ribadendo l’importanza dell’empatia, soprattutto tra sconosciuti. Il video del racconto ha superato i 2,7 milioni di visualizzazioni, diventando una testimonianza della capacità umana di creare connessioni autentiche anche nei contesti più improbabili.