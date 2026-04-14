Addio a Franco Esposito, il giornalismo piange uno dei suoi maestri

Aveva 85 anni solo sulla carta d’identità, Franco Esposito. Storica firma del Corriere dello Sport - Stadio (e del Mattino), ha raccontato per una vita il Napoli, il calcio e lo sport in generale. Sei Olimpiadi, cinque Mondiali, questo “napoletano per caso dalla puntualità svizzera”, come lo descrivevano gli amici, se ne è andato lasciando il vuoto di chi ha saputo, e voluto, raccontare lo sport in modo unico. Il calcio, ma anche il pugilato (il vero grande amore, era anche maestro), il ciclismo, l’atletica, la pallanuoto e molto altro: decine di migliaia articoli, decine di libri, centinaia di racconti che hanno lasciato un marchio indelebile soprattutto per le generazioni che verranno dopo di lui. Questo il messaggio di cordoglio del Napoli: "Il Presidente Aurelio De Laurentiis e tutta la SSC Napoli esprimono profondo cordoglio per la scomparsa di Franco Esposito, storica firma del giornalismo italiano". Si potrebbero scrivere parole su parole per raccontare chi è stato Franco Esposito per chiunque abbia voluto fare (essere) giornalista, noi scegliamo le sue: “Ho realizzato il sogno da bambino, volevo diventare giornalista. Ci sono riuscito. Ho girato il mondo, raccontato storie ed emozioni. Di questo sono grato”. I funerali si terranno sabato a Grosseto. Esposito è stato ricordato anche dal Circolo Nautico Posillipo: "Il Presidente Aldo Campagnola e tutta la compagine sociale del Circolo Nautico Posillipo esprimono profondo cordoglio per la scomparsa di Franco Esposito, storica firma del giornalismo italiano. Sempre vicino al nostro sodalizio, soprattutto allo sport rossoverde, è stato più volte al Circolo anche per la presentazione di alcuni suoi lavori letterari. Il Presidente Campagnola ha disposto il Guidone a mezz’asta sul Gran Pavese".