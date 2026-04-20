Roma by night, Katy Perry alla Fontana di Trevi lancia la carta di credito

Roma, di notte, segue sempre lo stesso copione: una passeggiata tra i monumenti, una tappa obbligata alla Fontana di Trevi e il rito della monetina lanciata nell’acqua. Anche Katy Perry , arrivata nella Capitale per un impegno di lavoro, non ha voluto sottrarsi alla tradizione, trovandosi però davanti a un piccolo inconveniente: nessuna moneta in tasca. La popstar era in città per esibirsi alla Nuvola di Fuksas, all’Eur, durante la Vorwerk International Award Night , evento privato che l’ha vista protagonista sul palco. Terminata la performance, archiviato il glamour della serata, Perry ha scelto un cambio di registro e si è concessa un tour notturno nel cuore di Roma. Tuta beige, occhiali da vista e un profilo volutamente discreto: in pochi l’hanno riconosciuta mentre si avvicinava alla Fontana di Trevi . Davanti all’impossibilità di rispettare il rito con una semplice monetina, ha improvvisato una goliardata destinata a diventare virale: ha estratto la carta di credito e l’ha immersa nell’acqua della fontana, tra le risate dei presenti.

Il video virale e la battuta social: "Just Rome’ing around"

La scena, ripresa da alcuni presenti, ha fatto rapidamente il giro dei social. La stessa cantante ha contribuito alla diffusione del siparietto pubblicando il video con la didascalia "Just Rome’ing around", un gioco di parole tra “roaming” e “Rome”, perfettamente in linea con il tono leggero e autoironico del momento. Il gesto, più ironico che trasgressivo, è diventato in poche ore l’episodio più commentato del suo breve soggiorno romano. Una trovata spontanea solo in apparenza, ma capace di trasformare una semplice passeggiata notturna in un piccolo evento mediatico. Del resto, Roma continua a esercitare il suo fascino anche sulle star internazionali: e la Fontana di Trevi resta uno dei luoghi simbolo dove il turismo si mescola inevitabilmente allo spettacolo.

Da piazza San Pietro al blitz romano in solitaria

Dopo la tappa alla fontana, Katy Perry ha cambiato nuovamente look: via la tuta informale, spazio a un abito bicolore con top nero e ampia gonna bianca, capelli raccolti in uno chignon elegante. La seconda tappa del suo itinerario l’ha portata in Vaticano, fino a piazza San Pietro. Qui si è fermata ad ammirare la basilica e, davanti alle telecamere e agli smartphone dei fan, ha intonato un breve Alleluia, aggiungendo un tocco teatrale a una notte romana già abbondantemente documentata. Assente, invece, Justin Trudeau. Il nuovo compagno della cantante, con cui la relazione è diventata pubblica dalla scorsa estate, non era con lei nella Capitale. I due erano stati avvistati insieme al Coachella solo pochi giorni prima, in un’atmosfera decisamente più informale. A Roma, invece, Katy Perry ha scelto una parentesi tutta per sé: lavoro, passeggiata e un desiderio affidato non a una monetina - ma a una carta di credito.