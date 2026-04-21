Chanel Totti travolta dagli insulti per il peso, la risposta che sorprende

Un breve video girato in palestra, un invito ai follower e, subito dopo, una valanga di commenti offensivi. È quanto accaduto a Chanel Totti, figlia di Francesco Totti e di Ilary Blasi , finita al centro di una polemica social per alcuni attacchi rivolti al suo aspetto fisico e al suo modo di parlare. A denunciare pubblicamente l’episodio è stato il suo personal trainer, Claudio Pallitto , titolare della palestra dove la concorrente di Pechino Express si allena. Il video pubblicato da Pallitto, noto anche per il suo legame con l'attrice Micaela Ramazzotti ha acceso il dibattito sul tema dell’odio online e sull’uso sempre più aggressivo dei social network, soprattutto quando a esserne bersaglio sono ragazzi molto giovani.

Come Chanel Totti ha reagito agli insulti sul suo peso

Ospite in collegamento con La Volta Buona, il personal trainer è tornato sull’accaduto ribadendo la sua posizione e condannando con forza il comportamento di chi usa i social come strumento di attacco personale. "L’avrei fatto per chiunque", ha spiegato Pallitto, sottolineando come il problema non riguardi soltanto Chanel Totti ma una deriva più ampia. "Bisogna stare molto attenti perché non tutti sono forti abbastanza da farsi scivolare addosso certi commenti". Alla domanda di Caterina Balivo sulla reazione della figlia di Totti e Ilary, la risposta è stata netta: "Chanel è fortissima, non la tocca niente e nessuno perché va avanti". Un atteggiamento che non cancella però la gravità del fenomeno. "Il problema è proprio l’orrore dei commenti da parte di chiunque. C’è un odio che non si spiega", ha aggiunto, arrivando a proporre una riflessione provocatoria: per usare i social, secondo lui, servirebbe quasi "una sorta di patentino", una forma di responsabilità e controllo che oggi appare sempre più necessaria.

Lo sfogo del personal trainer di Chanel Totti

Già nei giorni scorsi, attraverso un video pubblicato online, Claudio Pallitto aveva preso posizione con parole molto dure contro chi aveva insultato la giovane. "Da un semplice video fatto con Chanel sono usciti commenti vergognosi, di una violenza verbale immane verso una ragazza dolcissima, un’anima bellissima, dentro e fuori", aveva raccontato. Poi l’appello diretto a chi aveva scritto quei messaggi: "Ma non avete qualcuno a cui volete bene? Una sorellina, una mamma, qualcuno davvero importante per voi? Immaginate di scrivere a loro tutto quello che avete scritto sotto quel video". Secondo lo sportivo, il problema non è soltanto il singolo episodio, ma il modo in cui i social vengono utilizzati ogni giorno. "Usateli per lavorare, magari vi frutta anche meglio", ha detto, prima di chiudere con un invito senza mezzi termini: "Se avete tutta questa cattiveria, questa invidia, fatevi aiutare. Non è normale". Da parte di Chanel Totti, almeno per ora, nessuna dichiarazione pubblica. Il silenzio, in questo caso, sembra essere stata la risposta più forte.