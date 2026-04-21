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Iron Maiden, dalla data in Italia al documentario al cinema: che estate per la celebre band!

Iron Maiden, dalla data in Italia al documentario al cinema: che estate per la celebre band!

La band che per la prima volta porterà l’heavy metal allo Stadio di San Siro di Milano il prossimo 17 giugno 2026 con l’unica data italiana del Run for your lives Tour entra ufficialmente nella Rock'n'roll Hall of Fame. A maggio arriva al cinema il documentario ufficiale Burning Ambition
4 min

Un 2026 da non dimenticare quello che aspetta gli Iron Maiden. Prima il documentario ufficiale IRON MAIDEN: BURNING AMBITION, dedicato ai 50 anni di carriera della band, che sarà nelle sale di tutto il mondo a partire dal 7 maggio 2026 e nei cinema italiani il 14 maggio, poi l’atteso concerto del 17 giugno allo Stadio San Siro di Milano per l’unica data italiana del loro RUN FOR YOUR LIVES – WORLD TOUR (prima volta che il metal entra nella scala del rock) e per finire l’ingresso ufficiale nella Rock and Roll Hall of Fame, coronamento di una carriera leggendaria che ha ridefinito i confini dell’heavy metal a livello globale. 

IRON MAIDEN: BURNING AMBITION ripercorre uno dei percorsi più iconici nella storia della musica attraverso immagini d’archivio, palchi leggendari e testimonianze esclusive, offrendo uno sguardo approfondito sull’impatto globale e sull’evoluzione artistica del gruppo. L’uscita del documentario accompagna il tour mondiale della band rafforzando un momento celebrativo senza precedenti, momento che in Italia si potrà vivere dal vivo con l’atteso concerto del prossimo 17 giugno allo Stadio di San Siro.

L’appuntamento rappresenta una data destinata a entrare nella storia della musica del nostro Paese perché, per la prima volta, una band metal si esibirà sul palco dello stadio più importante d’Italia. Un momento storico anche per i fan italiani della musica pesante che saranno testimoni di un grande show in quella che sarà ribattezzata per l’occasione la Scala del METAL. La band, reduce dal clamoroso successo ottenuto allo Stadio Euganeo di Padova lo scorso luglio, celebrerà con i fan italiani i 50 anni di carriera proponendo una scaletta di grandi successi estrapolati dagli album che vanno dall’omonimo debutto, uscito nel 1980, fino a “Fear Of The Dark” del 1992. In questa lunga e onorata carriera, gli IRON MAIDEN hanno venduto a oggi oltre 130 milioni di copie dei loro album e suonato oltre 2400 concerti in tutto il mondo. Considerati una delle band heavy metal più influenti e venerate di tutti i tempi, hanno ricevuto numerosi premi tra cui anche Grammy e Brit Awards. A chiudere l’anno un altro importante riconoscimento come l’inserimento nella Rock and Roll Hall of Fame

Queste le prime date annunciate del tour europeo: 

23 maggio 2026          Atene, GRECIA - OAKA
26 maggio 2026         Sofia, BULGARIA - Stadio Vasil Levski
28 maggio 2026         Bucarest, ROMANIA - Arena Națională
30 maggio 2026         Bratislava, SLOVACCHIA - Národný Futbalový Štadión
02 giugno 2026           Hannover, GERMANIA - Heinz von Heiden Arena
10 giugno 2026           Amsterdam, PAESI BASSI - Ziggo Dome
17 giugno 2026          Milano, ITALIA - Stadio San Siro
22 giugno 2026          Parigi, FRANCIA - Paris La Défense Arena
28 giugno 2026          Lione - Décines, FRANCIA - Stadio Groupama
07 luglio 2026             Lisbona, PORTOGALLO - Estádio da Luz
11 luglio 2026            Spettacolo principale nel Regno Unito - Dettagli da svelare

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