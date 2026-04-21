Fiorello celebra il Natale di Roma: “La città eterna compie 2779 anni, tu fondata nel 753 a.C. da Giovanni Malagò"

Una nuova puntata de La Pennicanza dedica un momento amarcord al video di Jovanotti, Morandi e Fiorello che insieme cantano ‘Ragazzo fortunato’. Fiorello videochiama Morandi : “Penso che sia nata proprio lì l’amicizia con Jovanotti… ora sono in un’area di servizio, sto andando a Roma per lo show di questa sera. Come mi trovi? Sono ancora in forma?”. E i due chiudono cantando insieme ‘Fatti mandare dalla mamma’.

Rimanendo sulla musica, Fiorello commenta il Concertone del Primo Maggio: “A Roma ci saranno Irama, Sayf e per la prima volta il grande Riccardo Cocciante!”. Poi si lancia in una versione ‘cocciantesca’ di ‘Bella Ciao’, ispirata alle sonorità del suo Notre Dame de Paris.

Non manca la satira internazionale con quanto raccontato da Brigitte Nielsen a Belve su Sylvester Stallone: “Ha detto che le ha distrutto la carriera… e che a letto era un coniglio!”. Parte la finta telefonata con l’attore americano in cui si sentono solo strani gemiti e la linea cade. Richiamano: “Sorry…” e ripartono altri versi.

Fiorello e la battuta sui Mondiali di calcio

Sul fronte sportivo, Fiorello commenta i Mondiali di calcio negli Stati Uniti: “La finale sarà uno show pazzesco! Nell’intervallo suoneranno i Coldplay… ma se non si dovessero qualificare ripescheranno i Pooh!”.

Ha inizio oggi il nuovo format ‘Dammi solo un minuto’, in cui talenti emergenti entrano dalla ‘porta del successo’ dello studio radiofonico e, in un minuto, si esibiscono davanti al pubblico de La Pennicanza. A inaugurare lo spazio, Ilaria Kappler con la sua canzone ‘Caffè’, destinato anche ai canali social del programma. In studio presente anche l’influencer e conduttrice Giulia Salemi che si complimenta con la ragazza.

Non mancano i festeggiamenti per il compleanno di Roma: “Oggi la città eterna compie 2779 anni! Fu fondata nel 753 a.C. da Giovanni Malagò… la data dei primi cantieri, che ancora oggi potete trovare a Termini!” scherza Fiorello.

Gran finale romantico con lo showman che canta ‘Occhi di ragazza’ dedicandola alla moglie Susanna che oggi festeggia il suo compleanno.

Si conclude così l’appuntamento quotidiano de La Pennicanza, il programma di Fiorello e Fabrizio Biggio in onda dal lunedì al venerdì alle 13:45 su Rai Radio2, RaiPlay, sul canale 202 del digitale terrestre e alle 7:10 del mattino, su Rai2, con La Mattinanza.