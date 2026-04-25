Lo scioglimento dei ghiacci rivela un corpo sul Monte Everest: la macabra scoperta

La testimonianza di Rai: "Ritrovati resti umani, denti e ossa sparsi ovunque"

Abiral Rai, una guida alpina, si è recato giovedì 23 aprile in un luogo a circa 5.300 metri di altitudine, dove si era radunato un piccolo gruppo di persone. "Quando sono arrivato, ho scoperto che avevano appena trovato dei resti umani", ha raccontato Rai all''Everest Chronicle', che si trovava nella zona con l'aspirante guida Sonam Tshering Lama. "Ci sono denti e frammenti ossei sparsi ovunque", ha dichiarato Sonam in un video registrato da Rai. "Si tratta di resti umani, solo il torso è visibile in superficie". Sebbene l'identità del corpo sia sconosciuta, potrebbe appartenere a una delle tre guide scomparse in una valanga nel 2014, quando il crollo di un grande seracco innescò una cascata che travolse 16 persone. Questo tipo di ritrovamenti sono diventati sempre più frequenti negli ultimi anni. Con l'aumento delle temperature, lo scioglimento dei ghiacciai accelera e riemergono i corpi degli alpinisti che hanno perso la vita nel tentativo di raggiungere la vetta. Il recupero di un corpo diventa spesso un'impresa estremamente pericolosa e costosa.

I numeri sui corpi sepolti sotto la neve e il ghiaccio

Nel 2017, la mano di un alpinista deceduto è emersa dal ghiaccio al Campo 1. Un altro corpo è stato ritrovato nello stesso anno nella cascata di ghiaccio del Khumbu. Diversi resti sono stati rinvenuti anche al Campo 4. Persino mani e gambe sono state ritrovate al Campo Base. Nel 2019, uno studio ha indicato che dei quasi 300 alpinisti deceduti sull'Everest, almeno due terzi dei corpi erano sepolti sotto la neve e il ghiaccio. Le operazioni di soccorso potrebbero costare più di 70mila dollari. La legge sul turismo integrato, che inasprisce i requisiti per ottenere un permesso sull'Everest, include una disposizione che consente di dichiarare ufficialmente morta una persona dispersa in una spedizione dopo un anno di ricerche.

Monte Everest, entrano in scena gli elicotteri

Le autorità nepalesi hanno dato il via libera all'utilizzo di elicotteri per attrezzare il tratto oltre la cascata di ghiaccio del Khumbu, in quanto l'enorme massa di ghiaccio continua a rappresentare un pericolo e blocca il passaggio tra il Campo Base e il Campo II. Un totale di 10 elicotteri trasporteranno corde, bombole di ossigeno e rifornimenti alimentari al Campo II per facilitare l'apertura del percorso. In precedenza, i regolamenti limitavano il loro utilizzo al di sopra del Campo Base alle sole operazioni di ricerca e soccorso. Se le condizioni non dovessero migliorare, le autorità stanno valutando la possibilità di abbandonare il percorso abituale attraverso la cascata di ghiaccio e di istituire un percorso più lungo, simile a quello utilizzato nel 2024 dopo il crollo di un seracco.