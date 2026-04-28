Elena Santarelli a Belve: "Corradi? Mio marito è da dieci e lode". Poi attacca Chiara Ferragni

"Sono inca***ta nera con Chiara Ferragni. Le sue scuse non me le bevo". Elena Santarelli torna sulla vicenda del Pandoro-Gate e sferra un attacco durissimo all'imprenditrice milanese. Nel corso dell'ultima puntata di Belve la showgirl, da sempre al fianco delle associazioni per la ricerca, critica Chiara Ferragni: "Mi ha deluso molto. Lei e tutte le persone che le sono state attorno. C'è tanta gente che operava con opacità. Ci sono mamme che impacchettano pandori con tanta fatica e non meritano tutto questo: hanno creato un danno. Sono incazzata nera, le sue scuse non me le bevo. Sei Chiara Ferragni con 22 milioni di follower dovresti smuovere la ricerca” . Poi la stoccata. “Quando è venuto Fedez qui ospite ho pensato: ma poverina, guarda questa donna chi si è trovata in casa fino ad adesso…”.

Santarelli e il rapporto con Corradi: "Un dieci e lode"

Elena Santarelli ha poi parlato del rapporto con il marito Bernardo Corradi, ex centravanti della Lazio e della Nazionale e attuale collaboratore tecnico del Milan: "Mio marito è un dieci e lode, Bernardone mio! Non è mai successo che non mi abbia sfiorata per mesi”. La showgirl ha parlato della sua gelosia: “Da mio marito ho voluto sapere tutte quelle con cui è stato, e sono tante t'assicuro. Siamo stati delle ore a scorrere la rubrica del telefono, c’erano tutte: Rai, Mediaset, Sky, La7, tutte le reti!” svela divertita Elena Santarelli, “se qualche direttore delle risorse umane perde il telefono sappia che mio marito ha tutta l’agenda!”.

La corte di un calciatore sposato

Chiusura dedicata alla sua esperienza televisiva. Elena Santarelli si è dichiarata delusa da un personaggio noto della tv che "secondo me mi ha licenziata ingiustamente perché ho rifiutato un invito a cena”. E infine svela la corte di un famoso calciatore che al tempo era sposato…