La Festa in Campagna: il 23 e 24 maggio giochi, sport, spettacolo, alla Cascina di Sotto

Uno spazio tutto nuovo, una location da scoprire ed un evento destinato a diventare un punto di riferimento per tutti i romani e turisti. La Cascina di Sotto, immersa nel verde (in via di Boccea 922) sarà teatro per due giorni, il 23 e 24 maggio prossimi, del La Festa in Campagna, un nuovo format, ideato e organizzato dall’Associazione Young and Old, tra giochi, natura, sport, spettacolo, cucina del Contadino e tanto altro. Un programma ricco di iniziative che prenderà il via sabato 23 dalle 16.00 con I Giochi di una volta, che riporterà grandi e piccini ai tempi in cui si giocava in strada. Gare tra amici e famiglie con la Corsa della Carriola, Salta la corda, Tiro alla Fune. Dalle 17.30 aprirà i battenti la Discoteca a colori, dove la DJ e performer Paola Botticelli scatenerà i ritmi forsennati per ballare, tutti insieme, sui prati. Rigorosamente indicati abiti colorati. A fine serata verranno premiati i vestiti più belli dei singoli, della famiglia o dei gruppi di amici. E la festa in musica proseguirà dalle 20.30 in poi con La Balera, dove scatenarsi con il sound anni ‘60’, 70’, 80’ che unirà persone di tutte le età fino a notte fonda. Domenica 23 si ripartirà alle 10.00 di mattina con il bis dei Giochi di una volta a cui farà seguito la Scampagnata nella natura: salta l’ostacolo. Si corre, si gioca, si superano gli “ostacoli” e all’arrivo saranno premiati il primo arrivato, la famiglia o gruppo di amici. E Veronica Bencivenga la domenica mattina darà Lezioni di Yoga prima ai bambini (8-12 anni) e poi agli adulti. Per chi ama storia e archeologia si andrà tutti insieme a visitare la Cornelia Antica con l’esperta Guida dell’Associazione Cornelia Antiqua All’ora di pranzo vi aspetta il Ristorante del Contadino, con l’intrattenimento e i giochi per i bambini, così i genitori possono pranzare in pace. Ma il Ristorante è aperto tutto il giorno, per soddisfare ogni necessità di cibo e bevande. E il pomeriggio i Giochi, lo Sport, lo Spettacolo che coinvolgano Bambini e Adulti continua fino al tramonto inoltrato.