Il fenomeno della frutta realistica: cos'è il dolce che costa tantissimo. Svelato come viene fatto

Siamo entrati nell'era della frutta realistica, una pietanza che sembra un frutto ma che in realtà non lo è. Sta prendendo piede ormai in molte pasticcerie d'Italia e costa all'incirca 12 euro: quello che a tutti pare una mela o un kiwi è in verità una sfera di cioccolato bianco riempita di mousse. Lo scopo è ingannare la vista riproducendo le fattezze di un frutto vero, celando però al suo interno un ripieno dolce, inserti gelificati e basi di biscotto. La lavorazione, prende il nome di trompe-l’oeil dalla tecnica pittorica che "inganna l’occhio". Il guscio esterno è un blend di cioccolato bianco fuso e burro di cacao, calibrato per fluidificare la massa e ottenere un film lipidico sottilissimo. Il pezzo viene poi riscaldato, da congelato, con pigmenti liposolubili creando l’effetto buccia e, soprattutto, generando quel “crack” che sui social cattura un sacco di like.