Luiss Business School: la redazione del Corriere dello Sport diventa aula per un giorno

Un arricchimento professionale all'interno del Corriere dello Sport. Ieri pomeriggio 50 studenti Luiss Business School del Master in Management dello Sport, accompagnati dal Professor Luca Pirolo, Associate Dean for Multi-Hub Strategy - Direttore Area Master Luiss Business School - e dal professor Marco Francesco Mazzù, Direttore Scientifico della Major di Management dello Sport, hanno effettuato una Company Visit nella redazione del giornale di Piazza Indipendenza. Il Direttore Generale del Corriere dello Sport, Ottavio Ottaviani, ha accolto gli ospiti introducendo i relatori dei vari comparti dell'azienda, a cominciare da Paolo De Laurentis, caporedattore del giornale, che ha illustrato agli studenti della Luiss Business School le dinamiche della redazione nello sviluppo del lavoro quotidiano. Successivamente hanno preso la parola Domenico Giampaolo, responsabile dell'area commerciale, e i colleghi dell'area di produzione e logistica Chiara Mancini, Alessandra Maresca e Daniele Cipollone. Per raccontare la divisione digitale hanno preso la parola: Mauro Di Donna, Content Manager, Erica Vinzani, eCommerce Manager, e Andrea Barbieri, SEO Manager; per concludere è intervenuto Daniele Morena, direttore marketing di Sportnetwork. Tra i vari interventi, anche quello di Giulia Amendola, ex studentessa del Master Luiss Business School, selezionata per uno stage all'interno dell'azienda, che ha raccontato la propria esperienza lavorativa all'interno del Corriere dello Sport. La visita degli studenti della Luiss Business School è proseguita negli innovativi studi di registrazione per i contenuti media, nella redazione del giornale cartaceo e successivamente nella redazione web del sito del Corriere dello Sport. Il Master in Management dello Sport è un progetto sviluppato insieme a partner qualificati come AS Roma, Italiacamp e il Corriere dello Sport, e offre agli studenti un accesso diretto alle dinamiche dei media, della comunicazione e del business sportivo, aprendo preziose prospettive di carriera come Manager dello Sport, Event Manager, Social Media Manager, Account Manager e Public Relations Manager.