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Fondazione Polito, premiati anche i nostri Mandarini e Salvione

Fondazione Polito, premiati anche i nostri Mandarini e Salvione

Una giornata dedicata alla prevenzione e alla tutela della salute degli atleti a bordo della nave da crociera MSC Divina per il convegno internazionale dedicato al Passaporto Ematico
3 min

NAPOLI - Una giornata dedicata alla prevenzione e alla tutela della salute degli atleti a bordo della nave da crociera MSC Divina. L’occasione è il convegno internazionale dedicato al Passaporto Ematico, un’iniziativa della Fondazione Fioravante Polito per accendere i riflettori su un tema di grade attualità: la prevenzione, l’importanza delle visite mediche e i controlli necessari prima di praticare qualsiasi attività fisica. All’evento hanno preso parte numerosi professionisti del panorama sanitario e scientifico: medici dello sport, cardiologi, psicologi, ortopedici, fisiatri, cardiochirurghi, ematologi, oncologi, genetisti, biologi e altri specialisti. L’iniziativa ha rappresentato un momento di confronto di alto profilo tra mondo medico, sportivo, istituzionale, accademico e giornalistico, confermando l’importanza di una visione sempre più integrata tra ricerca scientifica, pratica sportiva e cultura della prevenzione.

Premiati anche i nostri Mandarini e Salvione

Tanti riconoscimenti: con Evani, Di Fusco e Balata premiati anche i nostri Fabio Mandarini e Pasquale Salvione insieme a Leonardo Massa, Paolo Sormani, amministratore delegato e direttore generale della Fondazione Policlinico Universitario Campus Bio-Medico di Roma, Jacopo Gubitosi, direttore generale del Giffoni Film Festival, il Dg dell'Agropoli Calcio Paolo Fusco, Barbara Giovanni Federico Merola, Paolo Negri e il Basket Agropoli e Veneranda Pascale. Personalità che, nei rispettivi ambiti, si sono distinte per professionalità, impegno e contributo alla crescita dello sport, della sanità, della comunicazione e della cultura.

 

Durante il convegno sono intervenuti i dottori Roberto Viceconti, Giuseppe Colangelo, Vincenzo Santoriello, Mario Passaro, Paolo Giannella, Antonio De Rosa, Salvatore Gagliano, Paolo Negri, Mario Pietracupa, Adolfo Gallipoli D'Errico, Davide Sessa, Mario Del Verme, offrendo contributi scientifici e professionali sui temi della medicina applicata allo sport, della prevenzione sanitaria, del controllo delle performance e della protezione della salute degli atleti.

 

 

 

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