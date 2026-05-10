La casa dove è morta Marilyn Monroe, un gran problema per gli attuali proprietari

A pochi giorni dal centenario della nascita di Marilyn Monroe, la sua ultima dimora torna al centro dell’attenzione pubblica. La casa di Brentwood, a Los Angeles, dove l’attrice morì il 4 agosto 1962, è stata definitivamente sottratta alla demolizione dopo una lunga battaglia legale. Un giudice federale, lo scorso 6 maggio, ha respinto la richiesta avanzata dagli attuali proprietari dell’immobile, che avevano acquistato la proprietà con l’intenzione di abbatterla. La decisione si inserisce nel solco della tutela stabilita dalla città di Los Angeles, che nel 2024 aveva dichiarato l’abitazione monumento storico-culturale.

La battaglia legale dei proprietari

Nel 2023, il produttore televisivo Roy Bank e la moglie Brinah Milstein avevano acquistato la casa per 8,35 milioni di dollari, con un progetto chiaro: demolire la struttura, ormai considerata in rovina, per ampliare la proprietà adiacente. La decisione del Comune, sostenuta anche dalla sindaca Karen Bass, ha però cambiato il destino dell’edificio. Dopo la dichiarazione ufficiale a monumento storico, la coppia ha avviato un’azione legale accusando la città di espropriazione incostituzionale, senza compensazione economica e senza un reale interesse pubblico. Secondo i ricorrenti, della breve permanenza della Monroe non resterebbe traccia concreta: la casa, costruita nel 1929 in stile coloniale spagnolo, sarebbe stata modificata più volte nel corso dei decenni. A complicare ulteriormente la situazione, la trasformazione dell’immobile in meta di pellegrinaggio per fan e curiosi, con episodi di turismo di massa che avrebbero costretto i proprietari a ricorrere a sicurezza privata.

La decisione del giudice e i prossimi sviluppi

Il tribunale ha tuttavia rigettato le argomentazioni della coppia, ritenendo non dimostrata l’esistenza di un’espropriazione illegittima né di un incoraggiamento da parte delle autorità locali all’accesso indiscriminato dei visitatori alla proprietà privata. Il giudice ha inoltre sottolineato come gli acquirenti fossero pienamente consapevoli del valore simbolico della casa, già appartenuta a una delle icone più celebri del Novecento, e del fatto che, nonostante le trasformazioni subite, nessun precedente proprietario avesse mai preso in considerazione la demolizione. La vicenda, però, è tutt’altro che chiusa. I legali della coppia hanno annunciato l’intenzione di proseguire la battaglia, richiamando il principio costituzionale della giusta compensazione in caso di espropriazione. I proprietari avranno tempo fino al 26 maggio per presentare una nuova istanza. Intanto la casa di Brentwood resta al suo posto: fragile, discussa, ma ancora simbolo tangibile del mito senza tempo di Marilyn Monroe.