Fondazione Polito, accesa la Fiaccola della Prevenzione 

Ieri pomeriggio, al Cilento Outlet di Eboli, si è svolta la prima tappa della Fiaccola della Prevenzione, una giornata dedicata alla salute, alla sensibilizzazione e alla cultura della prevenzione. Alle ore 15 si è tenuto il convegno sul Passaporto Ematico, con gli interventi dei relatori Paolo Negri, Davide Polito, Roberto Viceconti, Giuseppe Ventre e Jacopo Gubitosi. A moderare l’incontro è stata Raffaella Giaccio. Testimonial dell’iniziativa Sasà Avallone, premiato insieme a Veneranda Pascale, Gennaro Avino e Alfonso Mangone per il loro impegno e contributo.