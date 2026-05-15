Sport Management: il lavoro dello Sport Manager oltre il campo

Il settore sportivo non è soltanto competizione e spettacolo: è un ecosistema complesso fatto di organizzazione e di strategia. Dietro squadre, eventi e grandi competizioni si muovono professionisti altamente qualificati, protagonisti di un ambiente in costante crescita e che richiede competenze sempre più specialistiche. Ma cosa fa uno Sport Manager? Lo Sport Manager è una figura chiave nella gestione e nello sviluppo delle attività sportive, operando in contesti che spaziano dalle società sportive alle federazioni, dalle agenzie di marketing agli organizzatori di eventi. Si tratta di un ruolo trasversale, che combina competenze manageriali con una conoscenza approfondita del settore. Le sue responsabilità si articolano su più livelli:

Strategia e Governance : garantire la sostenibilità economica dei club e gestire i rapporti istituzionali con leghe e federazioni.

Marketing e vendite : valorizzare l’identità dei brand sportivi, trasformandola in opportunità commerciali attraverso sponsorizzazioni e merchandising.

Event & Venue management : progettare esperienze coinvolgenti per i tifosi, curando la gestione di stadi e arene sempre più multifunzionali.



Formazione e competenze richieste

Per lavorare nello Sport Management la passione non è sufficiente. Oggi il settore è altamente competitivo e richiede una preparazione solida e multidisciplinare. In questo contesto si inserisce la collaborazione tra Corriere dello Sport e Luiss Business School, nata dalla consapevolezza che il percorso accademico non può più limitarsi alla teoria, ma deve fornire strumenti concreti e competenze operative. Chi intraprende questa carriera deve saper interpretare le dinamiche economiche e organizzative delle società sportive, comprendere le strategie di sviluppo di club e leghe e coniugare competenze tecniche con capacità relazionali e decisionali.



Opportunità in continua evoluzione

Il Business dello Sport continua a crescere rapidamente, richiedendo competenze capaci di affrontare sfide complesse da più prospettive. Oltre a club professionistici, oggi il settore coinvolge agenzie di sport marketing, multinazionali dell’abbigliamento tecnico, startup specializzate nell’analisi dei dati sportivi e organizzatori di eventi internazionali. Il percorso di carriera riflette questa complessità: nelle posizioni entry-level sono fondamentali flessibilità e capacità analitiche, mentre nei ruoli più avanzati è richiesto un elevato livello di competenze per generare valore concreto. In questo scenario, investire nella formazione non è più un’opzione, ma una necessità per trasformare la passione per lo sport in una carriera solida e duratura.



Il Master per diventare protagonisti dello Sport Business

Per chi desidera entrare nel mondo dello Sport Management con una preparazione concreta e orientata al lavoro, il Master in Sport Management della Luiss Business School, di cui siamo partner, rappresenta un’opportunità strategica. Il programma, erogato interamente in lingua inglese e strutturato come esperienza multi-hub, è pensato per sviluppare competenze manageriali avanzate, offrire un contatto diretto con aziende e professionisti del settore e costruire un network qualificato, elemento oggi imprescindibile per crescere nel Business sportivo. Attraverso un approccio pratico e internazionale, il master, che si svolge tra le sedi di Milano ed Amsterdam, consente di acquisire strumenti immediatamente spendibili nel mercato del lavoro, preparando i partecipanti ad affrontare le sfide di un settore in continua evoluzione.

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