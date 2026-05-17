Roberto Vecchioni e il malore davanti all’Inter: “Pensavo di morire”

Roberto Vecchioni è tornato a raccontarsi e lo ha fatto aprendo una finestra su uno dei momenti più delicati della sua vita. Nell’intervista rilasciata a Massimo Gramellini, il cantautore ha ripercorso il malore improvviso che lo ha colpito mentre stava guardando una partita dell’Inter . "Mi è scattata una debolezza improvvisa, mi sono fermato come uno stoccafisso e non riuscivo più a muovermi", ha raccontato Vecchioni, descrivendo quei momenti di totale smarrimento. Un episodio che ha segnato profondamente l’artista e che lo ha costretto a un ricovero immediato. Il risveglio in ospedale è stato accompagnato da paura e confusione : "Quando ho riaperto gli occhi ho capito che ero vivo". Una frase pronunciata con la sua consueta ironia, ma che restituisce tutta la tensione vissuta in quelle ore drammatiche.

“Avevo paura di morire”, il racconto del ricovero e dell’intervento

Nel corso dell’intervista, Roberto Vecchioni ha parlato apertamente anche della paura provata dopo il ricovero. “Quando mi sono svegliato ho chiesto all’infermiera se stessi morendo”, ha confessato il cantautore, ricordando l’angoscia di quei momenti sospesi tra lucidità e timore. Accanto alla paura, però, c’è stato anche il sostegno fondamentale della famiglia. “Avevo vicino mia moglie e i miei figli, e questo mi ha aiutato a superare tutto”, ha spiegato l’artista, sottolineando quanto l’affetto dei suoi cari sia stato decisivo durante la convalescenza. Vecchioni ha poi ricordato il delicato intervento cardiaco affrontato in ospedale: “Ero a metà tra di qua e di là. Di là c’era il diavolo, di qua tre cardiochirurghi bravissimi che mi hanno tenuto in vita”. Un’immagine forte, con cui il cantautore ha voluto rendere omaggio all’équipe medica che lo ha assistito. Con la sua solita lucidità, l’artista ha anche smentito le celebri narrazioni sulle esperienze pre-morte: “Non ho visto tunnel con luci, alla fine non ci sono”.

La nuova vita di Vecchioni: “Prendo 35 medicine ma sto meglio”

Oggi Roberto Vecchioni guarda avanti con maggiore serenità, pur convivendo una nuova quotidianità fatta di controlli e terapie. “Prendo circa 35 medicine al giorno, ma mi sento molto meglio di prima”, ha detto, spiegando come la malattia abbia inevitabilmente cambiato le sue abitudini. Tra le decisioni più importanti prese dopo il ricovero c’è anche quella di smettere di fumare: “Non fumo da quattro mesi”, ha affermato con soddisfazione. Un cambiamento significativo, arrivato dopo un’esperienza che lo ha portato a riflettere profondamente sulla salute e sul valore del tempo.